Toulouse - Eatec aide à réduire sa facture d'énergie

La solution d’EATEC répond à la flambée des prix du gaz et de l’électricité.

Cet expert toulousain dans le génie climatique, l’électrique et l’énergie renouvelable, innove pour aider le plus grand nombre à réaliser des économies d’énergies et d’argent.

Selon l’ADEME, le chauffage représente 67% des consommations énergétiques des ménages français. Ainsi, dans un contexte de réchauffement climatique et de flambée des prix du gaz et de l’électricité, le choix d'un mode de chauffage performant apparaît aujourd'hui plus que jamais crucial.

A l’origine l’objectif d’ EATEC, agrée RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) par le label Qualibat, est de limiter les émissions de gaz à effet de serre des systèmes proposés sur le marché. Avec l’augmentation significative du prix du gaz et de l’électricité, les services innovants d’EATEC, voués à réduire la consommation d’énergie, sont d’autant plus d’actualité.

La société toulousaine facilite l’accès des particuliers et des professionnels aux solutions les plus économes par une solution digitalisée. La nouvelle interface utilisateur 100% en ligne automatise la prise de rendez-vous, facilite les évaluations thermiques, les estimations de consommation avant/après travaux ainsi que l’accès aux différentes aides financières publiques.

« Pour construire notre solution, nous sommes partis des freins invoqués par le consommateur qui souhaite réduire sa consommation énergétique. Qu’il s’agisse d’un particulier, d’une entreprise ou d’une collectivité, il est souvent retenu dans son projet par le manque de temps puis d’informations sur les produits et les économies d’énergie potentiellement réalisables. Notre plateforme est vouée à pallier ces obstacles. D’une part elle fait gagner du temps par l’automatisation de nombreuse d’opérations et d’autre part, elle fait bénéficier de l’expertise de l’équipe d’EATEC pour éclairer et guider efficacement le consommateur » explique Alexandre Alam, fondateur d’EATEC.

Un outil pour simplifier les rendez-vous

Sur la plateforme, à l’instar de « Doctolib », l’utilisateur peut en un clic programmer une intervention dans les différents domaines d’expertises de la société : plomberie, chauffage, maintenance chaudière, solaires thermique et photovoltaïque, ventilation, climatisation, pompe à chaleur, électricité, maison connectée.

Un simulation énergétique rapide, gratuite et précise

A partir de l’état actuel du logement et des points faibles identifiés, EATEC propose un ou plusieurs scénarios de rénovations avec les bénéfices pour chaque poste de travaux, les gains de consommations prévisionnels, un budget estimatif détaillant les coûts des travaux, les économies d'énergies prévues et les éventuelles aides publiques locales et nationales.

Un logiciel performant livre la simulation de rénovation dans un délai de 48h. Le consommateur reçoit toutes informations nécessaires pour appréhender son projet et faire les bons choix.

10 ans d’expérience pour des produits et des services garants de l'environnement

Qualifié RGE et après plus de 4000 interventions, EATEC se revendique un expert dans les produits en sanitaire et chauffage. L’entreprise propose à ses clients les dernières technologies disponibles sur le marché en termes d'efficience et de confort, pour atteindre l'objectif de demain, proposer des solutions connectées, un confort maximal et zéro émission de CO2.

Ses agents et partenaires sont agréés RGE, QualiGaz afin de garantir une installation de qualité et des aides de l'État pour la rénovation énergétique.

Exemple réel

Mr D. nous a fait remplacer sa vieille chaudière par une chaudière à condensation + panneaux solaires pour la production d'eau chaude. Système de régulation, mise en place de robinet thermostatique sur radiateur. Système VMC Hygroréglable.

Coût de l’installation : 13 000€

Aides disponibles : 9 209€

Coût réel : 3 791€

Économies sur la facture de gaz : 45% soit environ 800€ en moins par an.

A propos d’EATEC

AETEC a été créée par Alexandre Alam. Ce Lauréat en Energie Solaire Thermique, diplômé « Chargé d’affaire Bâtiment » a parfait sa formation par une année à Science Po à Toulouse. Résolument engagé, il se veut un acteur régional de la transition écologique. Dans ce but, il a fédéré et formé une équipe de techniciens experts en économie d’énergie

Depuis 2020 la société EATEC s’agrandit avec une nouvelle société en franchise : EATEC ELECTRICITE TOULOUSE. Aujourd’hui, EATEC Toulouse compte 7 salariés

Et EATEC Electricité 4 salariés.

Site : www.eatec.frhh

Résultats financiers :

CA 2018 : 300K€ (agence Eatec Toulouse seule)

2019 : 320K€ (agence Eatec Toulouse seule)

2020 : Groupe EATEC 668K€