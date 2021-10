Hérault - La thématique du Financement a réuni 300 participants au Corum de Montpellier

La thématique du Financement a réuni 300 participants au Corum de Montpellier.

Organisé le 5 octobre 2021 par la CCI Hérault, la CCI Occitanie et leurs partenaires, le RDV du Financement a permis de réunir 300 participants désireux d’accélérer le inancement de leurs projets et détecter les opportunités de croissance.

Favoriser les rencontres entre dirigeants et experts du financement, échanger sur les perspectives de développement et gagner un temps précieux grâce à la présence d’experts représentant l’ensemble des solutions de financement public et privé, telle fut la mission de l’événement le RDV du Financement 2021 tenu hier à Montpellier.

Pour ce faire, 40 partenaires étaient présents (organismes de développement économique, banques, fonds d’investissement, business angels, crowdfunding, courtiers, etc.) pour accueillir et échanger avec les dirigeants venus participer aux 300 rendez-vous dédiés.

Tout au long de la journée, les experts ont écouté, analysé les projets et guidé les dirigeants afin de maximiser leurs chances de succès.

Parmi la typologie de projets observés lors des 300 rdv BtoB : le financement de leur transformation numérique, leur transition écologique, le recrutement de futurs collaborateurs ou encore la modernisation d’outils de production.

Différents pôles ont permis de privilégier les prises de contact : un espace co-working pour échanger entre dirigeants, un espace Réseaux sur lequel 5 partenaires de la croissance des entreprises ont pu présenter leurs offres d’accompagnement et de formation à destination des dirigeants (La French Tech, le CJD Montpellier, Leader Montpellier, Purple Campus, Montpellier Management) et l’espace numérique pour accompagner les dirigeants grâce aux parcours SoluCCIo de la CCI Hérault.

Afin de poursuivre les échanges et accompagnements, la plateforme de rendez-vous restera ouverte tout au long du mois d’octobre (rdvfinancement.herault.cci.fr)

Parmi les temps forts de la journée, la conférence inaugurale a accueilli l’ensemble des institutionnels du territoire, tous sont venus délivrer un message d’encouragement et de volonté forte d’accompagner les projets des chefs d’entreprise : « De l’aveu de tous, Le Rdv du Financement est devenu un véritable lieu d’échanges qui permet de bâtir des relations harmonieuses et durables pour faire grandir les entreprises, ici en Occitanie Est » a notamment insisté André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie, aux côtés de Stéphanie Andrieu, élue CCI en charge de l’événement.