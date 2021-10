Frontignan - Mise en place d'une nouvelle piétonisation à Frontignan la Peyrade

Dans le cadre du plan voirie de la commune et afin de favoriser les déplacements mode doux, la municipalité, en concertation avec les habitants et les conseils de quartiers, a décidé de mettre en place une piétonisation, tous les dimanches, sur le chemin des près Saint-Martin.

Sur la portion située 150 mètres après la déchèterie jusqu’à 500 mètres avant la rue Guynemer, la mesure s’applique depuis dimanche 3 octobre, à l’occasion de la semaine européenne du développement durable.

Ce nouveau test de piétonisation fait suite aux opérations de piétonisation réussies, cet été, sur le quai Voltaire, avec une expérimentation urbaine d’un mois dans le cadre de la concertation pour la requalification du cœur de ville, ou en centre-ville avec une interdiction de circulation, certains jours, pour permettre la tenue de spectacles, concerts et laisser place aux terrasses et commerces de la ville.

« Partant du constat d’une fréquentation plus importante sur cet axe par les piétons, cyclistes, familles, etc., notamment lors de la période de crise sanitaire, il nous semblait primordial d’apporter une réponse concrète et adéquate à ces nouveaux usages et besoins naissants. Cela favorisera les déplacements doux et contribuera ainsi à la protection de notre environnement et aux mieux vivre dans notre commune », explique Olivier Laurent, adjoint délégué à la transition écologique, à la prévention des risques et la qualité de l’air.