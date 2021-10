Occitanie - Mardi 5 octobre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 616 hospitalisations en cours (-57 en 4j) dont 123 en réanimation et soins critiques (-25 en 4j) et 5 174 décès à l’hôpital (+9 en 4j) depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

Ce bulletin appelle également les personnes les plus fragiles, du fait de leur état de santé ou de leur âge (+ de 65 ans), à prendre rendez-vous dès maintenant pour un rappel de vaccination. Ce rappel doit être effectué au moins 6 mois après la dernière injection. Pour les plus de 65 ans et tous ceux dont l’état de santé est plus fragile, le bon réflexe est de prendre rendez-vous dès maintenant avec un professionnel de santé de proximité ou un centre de vaccination. En Occitanie, 127 700 personnes fragiles ont déjà bénéficié de cette dose de rappel vaccinal.

Pour être protégé, la priorité de la rentrée reste celle de la vaccination et des gestes barrières pour tous. Restons vigilants à l’approche de la saison automnale.