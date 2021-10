Toulouse - Ouverture d'un 2nd studio JBM Sports à Toulouse, au 32 Rue de Metz

UN 2ND STUDIO JBM SPORTS OUVRE SES PORTES À TOULOUSE, AU 32 RUE DE METZ, EN FACE DU MUSÉE DES AUGUSTINS

Fort du succès de son premier studio inauguré en 2016 dans le quartier des Minimes, Jean-Baptiste Meurin, fondateur du concept JBM Sports, ouvre un second espace à Toulouse, idéalement situé dans l’hyper-centre. Deux adresses pour une même approche du sport reposant sur une méthode unique, élaborée par cet ancien sportif reconverti dans le coaching depuis plus de 12 ans. Au programme : un large choix de cours collectifs originaux, proposés en petit groupe (TRX cardio, Soviet training, Boxe, etc.) et des séances de coaching personnalisé, encadrés par un coach sportif certifié. Découverte de cette nouvelle adresse dont l’objectif est de permettre à toutes et à tous, débutants ou expérimentés, de (ré)intégrer la pratique sportive dans son quotidien.

JBM SPORTS : UNE EXPERTISE RECONNUE DEPUIS PLUS DE 12 ANS

Originaire de Toulouse, Jean-Baptiste Meurin est un véritable sportif dans l’âme. Rugbyman, formé au Stade Toulousain, il est passé par le SC Albi, le Racing-métro 92, le Castres Olympique et le Toulouse Olympique 13, un parcours qui lui a permis d’expérimenter les bienfaits du sport pour le bien-être physique et mental. Sa passion pour le sport et sa volonté de la partager le poussent à se tourner vers le coaching. Il passe un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif au CREPS de Toulouse puis un Diplôme spécialisé en Préparateur physique/Coach sportif ainsi que différentes certifications et lance, en 2009, son activité de Personal Trainer à domicile. Les clients sont séduits par son savoir-faire et son approche sur mesure : « Depuis le début, mon but premier est de les accompagner pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs, qu’il s’agisse de perte de poids, prise de masse musculaire, relaxation, … tout en y rajoutant du plaisir, de la bienveillance, de la variété dans la façon de faire et de la bonne humeur » explique Jean-Baptiste Meurin.

6 ans après le début de son activité, il ouvre son premier studio dans le quartier des Minimes, un lieu dédié au sport et au bien-être lui permettant d’accueillir sa clientèle dans un espace de 300 m2 (intérieur/extérieur). Outre le coaching personnalisé, il y propose également des cours collectifs en petit groupe et s’entoure de collaborateurs, coach sportifs certifiés, sélectionnés avec soin pour leurs expertises, afin de répondre aux besoins d’une clientèle toujours plus nombreuse.

Ainsi, à l’été 2021 et malgré la crise du Covid, JBM Sports compte 250 adhérents, en coaching individuel ou collectif, une double offre que les toulousains peuvent désormais retrouver dans l’hyper-centre avec l’ouverture d’une seconde adresse.

32 RUE DE METZ : L’ADRESSE IDÉALE POUR (RÉ)INTEGRER LA PRATIQUE SPORTIVE DANS SON QUOTIDIEN

Situé au 32 rue de Metz, au premier étage d’un bel immeuble, ce 2nd studio JBM Sports est un lieu lumineux de 120 m2 qui offre une vue imprenable sur le Musée des Augustins. Comme pour les Minimes, le caractère intimiste « boutique gym » est assuré par le nombre limité d’adhérents et un accès uniquement sur RDV. « Contrairement aux salles de sports classiques, nos clients ne peuvent pas accéder au studio ‘seuls’, c’est-à-dire, s’ils ne se sont pas inscrits pour une séance de cours collectifs ou de coaching individuel » précise Jean-Baptiste Meurin. « Nos adhérents n’ont pas envie de passer des heures à la salle. L’intérêt de JBM Sports est de leur permettre d’avoir des résultats rapides en les accompagnant pour optimiser leurs séances. »

Equipé de tout le matériel sportif nécessaire (vélo elliptique, TRX, sac de boxe, …), il dispose de vestiaires et de douches. « Les adhérents peuvent ainsi venir faire leur séance durant leur pause déjeuner, prendre leur douche, et repartir travailler » souligne Jean-Baptiste Meurin. Un espace bar « Eat Fit Cantine » est d’ailleurs proposé pour leur permettre de déguster ou d’emporter un rafraichissement et une collation saine (bar à smoothie, énergie balls, smoothie …). Cette nouvelle offre est élaborée par Jean-Baptiste Meurin et sa compagne, Pauline ancienne joueuse de l’équipe de France de beach volley, passionnée par la nutrition et le bien-être.

JBMS TEAM TRAINING : DES COURS COLLECTIFS EN PETIT GROUPE

Les cours collectifs proposés par JBM Sports, baptisés JBMS Team Training, sont uniques. Ils sont basés sur des types d’entraînements venus du monde entier, enrichis et créé par Jean-Baptiste Meurin et regroupés en fonction de différentes thématiques : Boxe, Pilates, Cross training, Bootcamp, MRC, etc. Une présentation vidéo de chacun de ces cours collectifs est disponible en ligne : https://www.jbmsports.fr/le-studio/les-cours/

« L’expérience acquise depuis plus de 12 ans m’a permis de me confronter à différentes problématiques et des objectifs totalement opposés, et ainsi, d’enrichir ma méthode et le ‘catalogue’ de cours proposés » indique Jean-Baptiste Meurin. « Chaque séance dure 45 minutes et le nombre de participants est limité de 8 à 10 personnes afin de créer une motivation commune tout en permettant au coach d’accompagner chaque participant durant les exercices et d’en adapter la difficulté, en fonction du niveau, pour un coaching semi personnalisé. »

La pluralité et la complémentarité des cours permettent de gagner de la mobilité, de la souplesse, de la force, de l’équilibre, de la coordination et, bien sûr, une meilleure condition physique et un mental plus fort.

Deux cours collectifs sont proposés chaque jour du lundi au vendredi et un le samedi matin, un programme qui sera progressivement étoffé durant les prochaines semaines. Ces cours sont accessibles sur abonnement avec plusieurs formules proposées (à partir de 59€/mois) ou via l’achat d’une carte « Découverte » donnant l’accès à 10 cours (200€ soit 20€/séance).

JBM COACHING INDIVIDUEL : POUR UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

L’approche JBM Sports en coaching individuel s’appuie sur la mise en pratique d’un suivi personnalisé pour une prise en charge physique adaptée à tous publics, quel que soit l’âge, le sexe et le « passé sportif ».

« Ma méthode se base sur une analyse précise de la condition physique et psychologique de chaque nouvel adhérent et de ses objectifs. Pour cela, un bilan personnel est réalisé au début de tout accompagnement qui permet d’élaborer un programme sur mesure » explique Jean-Baptiste.

Ainsi, la première séance de coaching personnel se déroule toujours en 3 parties : présentation du concept et expérience et l’apport du coach, bilan sportif et diététique de l’adhérent et échanges sur ses objectifs, suivis d’une évaluation sportive.

D’une durée d’une heure voire 1h30, les séances de coaching individuels sont ensuite programmées, au studio, à domicile ou à l’extérieur en fonction des préférences et disponibilités de l’adhérent. Celui-ci est en contact direct avec son coach attitré afin de fixer ces propres rendez-vous, avec une grande plage horaire possible (entre 7h00 et 21h00 du lundi au vendredi, et le samedi matin jusqu’à 14h00).

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées, donnant accès à un certain nombre de séances (tarif dégressif en fonction de la formule, à partir de 60€/séance). « Le coaching individuel représente un investissement certain, nous en sommes conscients, mais il est à la hauteur de l’accompagnement sur-mesure mis en place et des résultats obtenus. Ainsi par exemple, en 3 mois, l’un de nos adhérents a perdu 15 kilos, un autre a passé avec succès le concours d’entrée de la police alors qu’il était sportif débutant, … Les belles histoires sont nombreuses ! » se réjouit Jean-Baptiste Meurin. « Outre les résultats purement esthétiques ou de performance, nos coachings en Team Training ou individuel permettent une meilleure hygiène physique, un corps en meilleure santé et une motivation pour une pratique du sport sur le long terme, qui est, selon moi, gage d’un bien-être mental. »

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir le concept JBM Sports et ce nouvel espace, des offres préférentielles sont réservées aux 25 premiers adhérents et des portes-ouvertes sont organisées tous les vendredi après-midi durant le mois d’octobre sur rendez-vous : Pauline 06 78 82 96 07 / Florian 06 48 78 20 11