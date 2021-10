Occitanie - A vos agendas ! Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, week-end « Portes Ouvertes » en novembre

Cet automne, les vignerons des deux appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, donnent rendez-vous au grand public pour « vivre le temps du Sud-Ouest » le weekend du 20 & 21 novembre. A cette occasion, les vignerons ouvriront pendant deux jours leurs domaines à tous les visiteurs pour leur faire partager leur passion de la vigne et leur faire vivre un temps de convivialité si cher au Sud-Ouest, à travers de nombreuses animations.

Ce week-end « Portes-Ouvertes » est devenu un temps-fort incontournable du vignoble. Pour l’occasion, 31 propriétés et caves coopératives accueilleront le grand public venu découvrir leurs univers. En plus des traditionnelles visites de chai et dégustations, les vignerons proposeront des activités variées et originales comme un escape-game, une soirée sanglier à la broche, un parcours de cyclo-cross, ou encore des balades en 4x4 … de quoi satisfaire tous les goûts !

A chaque domaine, son programme !

Château Bouscassé - Château d'Aydie - Château de Perron -Château du Pouey - Château Laffitte-Teston - Château Montus - Clos Fardet - Cave de Crouseilles - Domaine Damiens - Domaine de Maouries - Domaine du Moulié - Domaine Hourcadet - Domaine Labranche-Laffont - Domaine Laffont - Domaine Sergent - Plaimont - Château Viella - Domaine Berthoumieu - Domaine Bernet - Domaine Laougué - Clos Basté- Domaine Les Pyrénéales - Château Barréjat - Domaine Poujo - Clos de l'Eglise - Domaine Dou Bernes - Domaine Brana -Domaine Capmartin - Chai Doléris – Domaine du Crampilh - Domaine Pichard

Pourquoi on y va ?