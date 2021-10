Toulouse - L'économie mixte à l'honneur avec le congrès national des Epl

Le Congrès national 2021 de la Fédération des élus des Entreprises publiques locales se tiendra du 12 au 14 octobre à Toulouse sur le thème « Innover, Investir, Réinventer avec les Epl ». Moment majeur de la vie des élus locaux pour les accompagner dans leur mandat, le Congrès des Epl se concentrera sur les effets de la crise sur l’écosystème de l’économie mixte locale. Analyser, anticiper l’avenir et trouver des solutions durables seront au centre des échanges pour montrer en quoi les Entreprises publiques locales sont de véritables leviers de la relance.

En 2020 à Angers, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales avait maintenu son Congrès, dans un contexte incertain et au prix d’un protocole sanitaire rigoureux. Un an plus tard, l’édition toulousaine se tiendra dans un contexte sanitaire plus sûr et avec la même appétence de débats. Plus que jamais, le Congrès des Epl aura à la fois une forte dimension politique tout en présentant la formidable étendue des savoir-faire des Entreprises publiques locales, en présence de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente de Régions de France, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.



Une édition sous le signe du renouveau

Autour de son thème général « Innover, Investir et Réinventer avec les Epl », le Congrès accueillera les présidents, administrateurs et dirigeants de Sem, Spl et SemOp autour de différents rendez-vous thématiques sur le tourisme, les circuits courts, la qualité de vie au travail, ou encore la gouvernance des Epl via le binôme président / directeur.

Les intitulés des débats donnent le ton :

Le « big bang » du secteur du tourisme après la crise : entre résilience et évolution nécessaire des modèles économiques

Revitalisation des centres bourgs, programme Action Cœur de ville, et financement des foncières : les grands défis en matière d’aménagement et immobilier pour réinventer les villes de demain

La transition environnementale vient des territoires : du développement des EnR aux circuit-courts

Sobriété foncière, approche durable des projets, fonds friches : les nouveaux visages de l’aménagement…

Une matinée sera également consacrée aux Epl ultramarines et aux problématiques qu’elles rencontrent actuellement sur leur territoire.

Le Congrès accueillera également la politologue Chloé Morin qui interviendra sur le sujet épineux de la défiance des citoyens envers la démocratie et ses représentants, et des options pour y remédier.

Le Congrès est enrichi depuis plusieurs années d’un Salon accueillant une cinquantaine d’exposants, tous partenaires des collectivités locales et des Entreprises publiques locales. Et pour donner la chance aux jeunes pousses de proposer des innovations à nos élus, des start-ups seront aussi présentes.



L’Occitanie à l’honneur

Didier Aldebert, maire de Vinassan, président de la Sem Alenis et président de la Fédération régionale des Epl d’Occitanie assure : » Nous savons non seulement bien recevoir et en plus, comme vous le savez, pour filer la métaphore rugbystique, nous déployons des trésors d’imagination pour que les visiteurs gardent le meilleur souvenir de nos si célèbres troisièmes mi-temps. »

Une demi-journée de visites sur le territoire d’Occitanie est organisée en amont du Congrès pour découvrir des réalisations innovantes portées par une économie mixte dynamique comme la Cité de l’Espace, le nouveau quartier Toulouse Aerospace, ou encore les nouvelles mobilités de la Métropole avec l’ARAC et la Spla Europolia.

La soirée festive du mercredi 13 octobre au marché Victor Hugo en plein cœur de Toulouse mettra également le terroir local à l’honneur avec de nombreux artisans et commerçants locaux présents.



Les Epl en Occitanie – Focus

131 Epl en activité dont 84 Sem /40 Spl / 7 SemOp

Elles génèrent 5 393 emplois et 26 % des Epl ont eu l’intention d’augmenter leurs effectifs en 2021

711 M€ de chiffre d’affaires en 2020 soit – 11,7 % par rapport à 2019 et 54 % des Epl envisagent un volume d’activité supérieur en 2021.

Les secteurs représentés :

37 Epl de TCL (Tourisme, culture, loisirs)

29 Environnement et réseaux

28 Aménagement

17 Développement économique

8 Services à la personne

7 Habitat et immobilier

5 Mobilité



Patrick Jarry, président de la FedEpl et maire de Nanterre

« Nous sommes dans une année charnière. De nouveaux défis économiques et sociaux s’imposent à l’ensemble des acteurs publics comme privés, combinés aux attentes grandissantes des citoyens au regard de services publics qui ont été en première ligne afin de maintenir des conditions de vie acceptables durant la pandémie. Autant d’adaptations nécessaires et d’opportunités dont les Epl doivent se saisir. Et ce dans un contexte de renouvellement électoral qui s’est poursuivi en 2021 avec les élections départementales et régionales, ainsi que la loi 3DS, dont il est urgent qu’elle consolide le modèle Epl, à l’heure où nos territoires sont mobilisés pour reconstruire un nouveau modèle économique. »