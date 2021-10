Toulouse - Avec le rachat de l'agence Soleïado, l'Agence W'Com poursuit sa croissance

L’Agence W’Com poursuit et accélère sa stratégie de croissance en annonçant le rachat de Soleïado, agence conseil spécialiste en stratégie de marque depuis plus de 25 ans à Toulouse. Avec un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 M€, l’entreprise a recruté 5 personnes en 2021 pour accompagner son développement, portant ainsi son effectif à 25 collaborateurs, qui se sont installés dans leurs nouveaux locaux de 350 m2 à L’Union (31).

Une croissance externe afin de créer de nouvelles synergies

Fondée en 1995 à Toulouse, l’agence Soleïado accompagne les entreprises dans la définition de stratégies de communication et de concepts créatifs associés à de puissants plans média nationaux. Spécialiste du territoire de marque, elle s’est développée dans plusieurs secteurs : la santé, l’industrie, l’agroalimentaire, l’agrofourniture et le tourisme.

“Ce rapprochement a été initié dès la fin 2020” indique Simon Cabanes, co-fondateur de l’Agence W’Com. “Notre chiffre d’affaires a augmenté de 30% depuis 2019, porté par les besoins croissants et urgents de visibilité de nombreuses entreprises. En effet, le simple fait d’être présent sur le digital n’est pas suffisant pour être visible. En amont, nous aidons les entreprises à travailler leur identité visuelle, structurer leur offre, retravailler leur positionnement pour développer leurs stratégies webmarketing et communication. L’agence Soleïado conforte notre expertise en stratégie de marque quand l’Agence W’Com amène la compétence digitale. Cette complémentarité fait toute la différence dans le secteur de la communication, ce qui nous a décidés à créer cette synergie entre les savoir-faire de l’agence Soleïado, et ceux de l’Agence W’Com."

Une stratégie de développement à long terme

En franchissant cette nouvelle étape, Simon Cabanes et Mehdi Berkouk confirment leur objectif : Créer une communauté d'acteurs poursuivant une vision stratégique commune au service de la performance des entreprises, en rassemblant des experts et des compétences afin de bâtir des entités de spécialistes, fondées sur des valeurs fortes tout en restant indépendants. C’est dans cet esprit qu’ils souhaitent développer une nouvelle organisation qui permettra de mobiliser un collectif et de croiser les regards de spécialistes pour répondre aux enjeux de leurs clients.

De nouveaux bureaux pour sceller ce rapprochement

Aujourd’hui ces 2 entités réunies, conservent chacune leur marque et leur positionnement, réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 millions d’euros et emploient 25 personnes à Toulouse. Les 2 équipes ont déménagé pour se retrouver dans de nouveaux bureaux construits pour l’occasion, situés au 11 chemin de l’armée à L’Union. Avec une capacité totale de 352m2 , le bâtiment offre une trentaine de postes de travail, 4 espaces collaboratifs modulaires, 1 espace dédié aux ateliers créatifs et 1 grand lieu de vie commune.

“L’idée est de faciliter l’intelligence collective, en dynamisant la créativité et la discussion entre nos 2 équipes qui travaillent désormais conjointement sur certains projets” indique Simon Cabanes, co-fondateur de l’Agence W’Com et directeur général de l’Agence Soleïado.