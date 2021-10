Béziers - Le Salon du Mariage de Béziers : c'est les 9 et 10 octobre prochain !

Un événement unique pour réussir son mariage

Le week-end prochain, les futur(e)s marié(e)s et leurs familles seront à l’honneur à l’occasion du Salon du Mariage, qui se déroulera au Parc des Expositions de Béziers.

Les 9 et 10 octobre 2021*, les habitants du Bitterois et des environs auront de quoi trouver du soutien de l’inspiration pour organiser leur mariage : le Parc des Expositions de Béziers sera entièrement dédié aux amoureux qui envisagent de se dire “oui” pour la vie.

De nombreux partenaires et prestataires qualifiés, d’une grande diversité, seront présents pour permettre aux futur(e)s marié(e)s d’organiser le plus beau jour de leur vie dans les meilleures conditions.

Un événement complet autour du mariage

Que ce soit pour choisir leurs robes de Mariées, tenues de cérémonies, weddings cakes, coiffures, beauté, traiteurs, lieux de réception, faire-part ou encore photographes spécialisés, les visiteurs pourront y trouver de quoi organiser un mariage à leur goût et découvrir les tendances actuelles et à venir.

Le Guide Régional du Mariage, qui présente les étapes essentielles et les préparatifs pour organiser un événement unique et recense les prestataires pouvant les accompagner dans l’organisation de ce jour inoubliable sera remis aux visiteurs.

Des animations et de nombreux cadeaux à gagner

Le Salon du Mariage, c’est aussi une série d’animations qui se succèdent. Chaque jour, pas moins de trois défilés de modes chorégraphiés et mis en scènes sont proposés au public. Les futur(e)s marié(e)s pourront également participer à des jeux-concours pour tenter de remporter l’un des nombreux cadeaux, dont une robe de mariée haut de gamme d’une valeur de 1500 euros.

Une application mobile dédiée

Les inscriptions et toutes les informations concernant le Salon du Mariage de Nîmes sont disponibles sur une application mobile à télécharger gratuitement sur le site internet www.salondumariage.org.



"S’aimer, ce n’est pas se regarder l’un, l’autre. C’est regarder ensemble dans la même direction". - Antoine de St Exupéry -

* Le salon du mariage est ouvert entre 10h et 19h le samedi et entre 10h et 18h le dimanche (réservation sur www.salondumariage.org)