Sète - Carton plein pour le 1er Thau Games Festival !

Plus de 2.000 personnes au Thau Games Festival : Le festival du jeu vidéo du bassin de Thau.

Carton plein pour cette première édition

Le réseau des médiathèques de Sète Agglopôle Méditerranée, en partenariat avec l’association SCI-FI TEAM 34, présentait la première édition du Thau Games Festival. Le festival du jeu vidéo du bassin de Thau s’est déroulé les 2 et 3 octobre 2021 à la salle de l’Aire à Frontignan.

Avec un peu plus de 1.000 personnes par jour, l’événement aura accueilli plus de 2.000 visiteurs au total. En majorité du bassin de Thau, mais aussi de Montpellier et ses alentours, ainsi que d’autres communes de la région, un public jeune ainsi que des familles ont participé

à cet événement dans une ambiance conviviale.

Professionnels, amateurs et passionnés réunis autour de l’univers du jeu vidéo

Au programme ce week-end l’événement proposait tournois de jeux vidéo, battles Just Dance avec la danseuse Irina et karaoké sur Let’s Sing avec l’association Hadoteam, jeux sur consoles, PC et VR, conférences, démonstrations de speedrunning, ateliers de création de jeux vidéo, défilé cosplay, rétrogaming avec Sci-fi Team 34, ateliers et découverte de l’imprimante 3 D et robotique avec la Palanquée, Lego Minecraft avec Tech Do It, ateliers déconnectés avec Kimiyo, réalité virtuelle avec le Gamelab et Hérault Sport présents également avec leur camion numérique, jeux sur tablettes et livres animés pour les plus petits, rencontres avec les étudiants et enseignants du Master Informatique Imagine de la Faculté des Sciences de Montpellier ainsi que de la licence professionnelle et le Master Métiers du jeu vidéo de l’université Paul Valéry Montpellier 3, échanges avec des créateurs de jeux vidéo indépendants.

Wardenlight studio, invités surprise de l’événement

Enfin, une belle surprise pour le Thau Games Festival qui a eu l’honneur d’accueillir le samedi après-midi la société Wardenlight studio, représentée par Jessica Rossier et Bastien Grivet au cours d’une conférence sur le métier de Concept Artist.

De Call of Duty à Halo Wars en passant par Spiderman, le studio héraultais qui a participé à certaines des plus grandes productions de l’industrie du divertissement a prolongé sa visite par des échanges avec le public et notamment les jeunes de la MLIJ, présents sur le festival dans le cadre de deux chantiers d’implication.

Un beau coup de projecteur sur les compétences en médiathèque

L’objectif de l’événement visait entre autres à rappeler que les médiathèques ce n’est pas que du livre, c’est aussi du cinéma, de la musique... et du jeu vidéo !

Il sera donc possible de prolonger les festivités et de retrouver jeux, consoles, animations et équipes tout au long de l’année au sein des six médiathèques du réseau de SAM. Pour rappel l’abonnement en médiathèque est gratuit pour les mineurs, étudiants, bénéficiaires

de minima sociaux, il faudra sinon compter 13 euros l’année pour pouvoir accéder à plus de 200.000 documents dont plus de 2.000 jeux vidéo.

Nouveauté ! En effet, il est désormais possible d’emprunter des jeux vidéo en médiathèque !

Le Thau Games Festival est un projet soutenu dans le cadre du contrat de ville, par la ville de Sète, la Région Occitanie et l’Etat (ANCT) ainsi que par la DRAC Occitanie (Contrat Territoire Lecture).

Le prochain rendez-vous des médiathèques est fixé du 4 au 10 octobre avec la Fête de la Science où de nombreux événements seront proposés dans les médiathèques et les musées du bassin de Thau.