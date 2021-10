Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie prépare son avenir

Le 30 septembre, Jennifer Courtois-Périssé, Maire de Rieumes et Vice-Présidente du SDEHG, a accueilli Thierry Suaud, Président du SDEHG, à la Halle aux Marchands pour l’organisation d’une réunion du Bureau. Les membres du Bureau du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne ont débattu longuement sur les orientations financières de l’établissement. Ils ont également acté plusieurs partenariats avec d’autres acteurs de la transition énergétique en vue de la rénovation des bâtiments publics et l’élaboration d’un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée pour construire l’avenir du SDEHG

Après la présentation des grandes lignes d’un audit réalisé sur les finances du SDEHG, le Président, Thierry Suaud, a ouvert le débat sur la nécessité de préparer l’avenir du Syndicat en construisant une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée. Les résultats de cet audit ainsi que des propositions de trajectoires financières feront l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion du Comité Syndical d’octobre.

« Nous préparons aujourd’hui la feuille de route pour construire l’avenir du SDEHG. Cette feuille de route sera le fruit d’un travail collectif engagé avec les membres du Bureau et du Comité. Il nous appartiendra, lors du Comité Syndical d’octobre, d’adopter les mesures nécessaires pour préserver le SDEHG qui est un outil irremplaçable au service des communes, déjà apprécié pour la compétence de ses collaborateurs sur les sujets de l’électrification, de l’éclairage, de la rénovation énergétique … et qui aura un rôle croissant auprès d’elles dans la transition énergétique. », explique Thierry Suaud.

Aller plus loin dans la rénovation des bâtiments des communes

Le SDEHG a rencontré les Pôles d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) du département en vue de la mise en œuvre du programme ACTEE* « SEQUOIA » pour l’accompagnement des communes en faveur de la rénovation des bâtiments publics. Les PETR et les intercommunalités seront les premiers contacts des communes sur ce sujet, le SDEHG apportant un appui opérationnel, par le biais d’outils, de support à l’ingénierie financière et de recherche de financement. Les membres du Bureau ont adopté la convention permettant de contractualiser ces partenariats.

Le SDEHG s’engage également dans un nouveau programme de rénovation énergétique dédié aux bâtiments scolaires des communes, dénommé programme ACTEE « MERISIER », en s’associant à la FNCCR et aux Syndicat d’énergie du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Un schéma directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Le SDEHG, gestionnaire d’un réseau de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques en Haute-Garonne, hors métropole, se lance dans l’élaboration d’un schéma directeur des infrastructures de recharge qui intégrera toutes les bornes existantes sur son territoire, qu’elles soient mises en place par un opérateur privé ou public.

Ce schéma a pour ambition d’aboutir à une offre de recharge coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés, cohérente avec les différentes politiques locales et adaptée à l’évolution des besoins de recharge pour le trafic local ou de transit. C’est une nouvelle étape qui doit consolider l’usage du véhicule électrique et en faciliter l’accès aux utilisateurs.

Pour mener à bien ce projet, le SDEHG s’associe aux autres Syndicats d’énergie d’Occitanie pour constituer un groupement d’achat en vue de la réalisation des schémas directeurs à l’échelle régionale.

* Programme national ACTEE - Actions des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique - porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)