Mende - Vacances scolaires de la Toussaint : la ville de Mende accueille les 11-17 ans

Les vacances scolaires de la Toussaint arrivent à grands pas et comme chaque année durant cette période, le service jeunesse de la ville de Mende propose de nombreuses activités.

Les adolescents de 11 à 17 ans seront accueillis pour des activités libres (ping-pong, jeux de société, baby-foot, billard...) du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30 toute la journée pour l’Antirouille et l’après-midi pour Fontanilles à la salle polyvalente Jacques Chaban-Delmas.

Un programme d’activités est également proposé sur inscription les après-midis. Lundi 25 octobre, une sortie karting sera organisée à Millau (tarif : 20 €) ; mardi 26, des tournois FIFA 22 auront lieu à Fontanilles (tarif : 1€) ; les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29, un stage de moto sera organisé pour les 11-15 ans (tarif : 30 €) ; mardi 2 novembre, une sortie bowling à Rodez (pass sanitaire obligatoire) sera proposée (tarif : 15 €) et, enfin, les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 novembre, un stage d’équitation (pass sanitaire obligatoire) est programmé au Mende Horse Club (tarif : 30 €). Une aide CAF selon conditions de ressources est possible.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 6 octobre pour les familles résidant à Mende ainsi que sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Lozère et à partir du 9 octobre pour les autres familles.

Un nouveau dossier d’inscription sera demandé (dossier d’inscription recto-verso, un justificatif de domicile ainsi qu’un certificat médical). Le dossier, disponible sur place, sur facebook et instagram ou sur le site de la Ville de Mende, devra être complet lors de l’inscription.