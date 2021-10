Sète - La nouvelle équipe de l'Arago dévoilée

C’est sous le regard de Georges Brassens, trônant fièrement sur l’un des ponts du Roquerols, que la direction de l’Arago, les joueurs accompagnés de leur famille et les élus se sont réunis, mardi 28 septembre, pour dévoiler la nouvelle équipe professionnelle qui va faire son entrée en championnat le 9 octobre contre Nantes.

La soirée s’est ouverte sur une allocution d’Alain Bilicki, président de l’Arago et du maire François Commeinhes, qui est revenu sur l’histoire du club. Il a invité les jeunes recrues à s’engager corps et âme pour défendre les couleurs de la Ville et s’assurer d’une bonne place au classement.

Par la suite, le public a pu découvrir les nouveaux joueurs vêtus de leurs maillots 2021-2022 . Une équipe comprenant des joueurs venus des quatre coins de la France. Certains ont même évolué au sein de l’Aragoland, la structure dédiée aux enfants au sein du club, avant d’atteindre le niveau professionnel.