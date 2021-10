Hérault - 3114 : un nouveau numéro d'appel pour la prévention du suicide

Confidentiel et gratuit, ce nouveau numéro 31 14 vise à réduire le nombre de suicides en France en offrant aux personnes en grande souffrance une ligne téléphonique qui apporte 24h/24 et 7j/7 une réponse professionnelle, pour une prise en charge adaptée à chaque situation en lien avec les acteurs de proximité.

Le 3114 répond aux besoins immédiats des personnes en recherche d’aide sur l’ensemble du territoire : écoute, évaluation, intervention, urgence, orientation ou accompagnement. Il s’adresse également aux professionnels en contact avec des personnes en détresse ou en quête d’information sur le suicide et sa prévention.

Avec l’ouverture du 3114, la France complète sa stratégie nationale de prévention du suicide impulsée par la feuille de route Santé mentale et psychiatrie 2018. Ce nouveau dispositif a pour mission de :

• Soulager la détresse psychologique de la personne suicidaire, de son entourage et des personnes endeuillées à la suite d’un suicide,

• Aider les professionnels en contact avec des personnes en détresse,

• Sensibiliser la population à la problématique du suicide et à sa prévention,

• Promouvoir les efforts de prévention sur notre territoire,

• S’inscrire et participer à un écosystème local sanitaire, social et médico-social.

La ligne téléphonique permet, sur l’ensemble du territoire et de manière immédiate, 24h/24 et 7j/7, une prise en charge sanitaire des personnes ayant des idées suicidaires, dès les premières idées de mort.

Des professionnels hospitaliers (infirmiers et psychologues, sous la supervision d’un médecin spécialiste) assurent, à partir du 1er octobre 2021, la continuité de la réponse au sein de 10 centres répartis sur leterritoire national.

Le centre de Vailhauquès (Hérault), piloté par le Département d’Urgence et Post Urgence Psychiatrique du pôle Urgences (Pr Ph Courtet) du CHU de Montpellier, est l’un des trois centres de référence nationaux (avec Lille et Brest) répondant aux appels 7j/7 et 24h/24. Il assure la réponse au 3114 pour les appels provenant des régions Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et les Antilles. La nuit il couvre un tiers de la population française en recevant les appels de ces trois-mêmes régions, de la Corse et

des DOM-TOM.

Particulièrement investi depuis de nombreuses années dans la prévention du suicide, le Département d’Urgence et Post Urgence Psychiatrique du CHU de Montpellier a beaucoup œuvré cet été pour la mise en œuvre du centre dans un délai record.

De nombreux suicides sont évitables !

Nos problèmes sont parfois tellement intenses (violences sexuelles, agressions, perte d’emploi, soucis d’argent, maladie, dépendance, harcèlement, deuil...) qu’ils épuisent nos ressources et bouleversent notreéquilibre psychique. L’accumulation d’événements douloureux peut devenir insoutenable et les idées suicidaires peuvent alors émerger.

Pour autant ce processus n’est pas irréversible : il est possible de sortir d’une crise suicidaire à tout moment.

Dès lors que la détresse est apaisée, les idées suicidaires disparaissent. Mais pour une personne qui présente des pensées suicidaires, il est souvent très difficile d’oser en parler à un proche, par peur du jugement, d’inquiéter ou d’être un poids pour les autres. Pourtant, avoir quelqu'un à qui parler peut faire une grande différence.

Les professionnels spécialisés du 3114 répondent à ce besoin. Ils proposent une écoute à tout moment, afin d’envisager un accompagnement approprié permettant de trouver des réponses de proximité auxquelles on n’avait pas encore pensé jusqu’à présent.

Lorsque les personnes en détresse ou leurs proches demandent de l'aide au 3114, ils reçoivent désormais une réponse professionnelle et personnalisée et se voient proposer des ressources fiables et de proximité.

Au niveau national, toutes les équipes mobilisées au sein de ces centres de réponse aux appels sont connectés et partagent un même annuaire de ressources afin d’apporter une réponse rapide et de qualité. Si les intervenants d’un centre régional sont déjà tous en ligne, un appel en attente peut être transféré et pris en charge au centre disponible le plus proche. Ce fonctionnement garantit également la continuité du service24h/24 7j/7 sur l’ensemble du territoire français.

Un site web

En plus des plateformes téléphoniques, le numéro national de prévention du suicide s’est doté d’un site web : www.3114.fr

Conçu comme un guichet d'information, il se veut être une plateforme de ressources pour toutes les personnes intéressées de près ou de loin par le sujet de la prévention du suicide.