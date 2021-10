Hérault - La Fédération des Républicains de l'Hérault fait sa rentrée politique !

Près de 130 personnes étaient réunies ce dimanche 26 septembre à la Manade du Ternen à Candillargues pour la rentrée politique de la Fédération des Républicains de l’Hérault.

Les adhérents(e)s et sympathisant(e)s ont partagé un très bon moment de rassemblement, d'échange et de convivialité aux côtés, du président de la fédération et maire de La Grande Motte, Stéphan Rossignol, du secrétaire départemental, Arnaud Julien, du député du Lot et

secrétaire général Les Républicains, Aurélien Pradié et des Jeunes Républicains de l'Hérault venus en nombre !

À la veille de l'élection présidentielle et des législatives, et dans l’optique de l’organisation du vote en congrès pour désigner le ou la candidat(e) qui portera les couleurs de la droite républicaine, la Fédération de l’Hérault s’organise.

Lors de la réunion du comité départemental, le matin même, divers sujets ont été abordés comme l’organisation de la Fédération dans les circonscriptions ou les actions à mener pour faire vivre le projet porté Les Républicains.

Stéphan Rossignol a présenté les grands objectifs politiques qui marqueront cette rentrée 2021. Le président a rappelé notamment sa volonté de remettre les adhérents au cœur de l’action de la fédération, l’importance de retrouver un fort taux d’adhésion, de poursuivre la

structuration territoriale et de valoriser les initiatives et actions qui émanent du terrain.