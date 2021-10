Hérault - Ce qui change au 1er octobre 2021 : SMIC, GAZ, APL...

Un nouveau mois débute demain, mais également son lot de changements. On fait le point pour vous

FORTE AUGMENTATION DU PRIX DU GAZ

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie à près de trois millions de foyers français, vont augmenter de 12,6%. Le régulateur justifie cette hausse par la répercussion sur les coûts d'approvisionnement de la flambée des prix du gaz sur le marché mondial. Hors taxe, la hausse est de 13,9% et, dans le détail, de 4,5% pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 9,1% pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 14,3% pour les foyers qui se chauffent au gaz.

SMIC : +35 EUROS BRUTS PAR MOIS

Le SMIC passera de 1.554,58 à 1.589,47 euros, soit une hausse de 34,89 euros brut par mois. Cela concerne 2,25 millions de salariés du privé et les centaines de milliers de fonctionnaires payés au salaire minimum.

ASSURANCE CHÔMAGE : NOUVELLES RÈGLES

Les nouvelles règles de calcul du montant de l’allocation chômage entrent en vigueur. Cette modification du SJR (salaire journalier de référence, base de l’allocation) est censée favoriser la stabilité de l’emploi en rendant moins favorable l’indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité.

HAUSSE DES APL

Les APL (aides personnalisées au logement) augmentent de 0,42%. Cette hausse correspond à la hausse moyenne des loyers, selon l’Insee

PERSONNELS SOIGNANTS

Dans le cadre du Ségur de la santé, infirmières, aides-soignantes, cadres de santé, auxiliaires de puériculture, manipulateurs radio, masseurs-kinés… plus de 500 000 agents de la fonction publique hospitalière vont bénéficier d’une revalorisation de leur grille de salaires. L’augmentation générale de 183 euros nets par mois sera élargie à 18 500 autres soignants du secteur social et médico-social, relevant de la fonction publique mais dont les structures ne sont pas rattachées à un hôpital ou un Ehpad. Et, pas loin de 209 000 aides à domicile du secteur associatif intervenant chez les personnes âgées et handicapées bénéficient d’une hausse salariale de 13% à 15%. En revanche les 160 000 employés du privé ne sont pas concernés.

ROYAUME-UNIS

Les voyageurs français et européens ressortissants devront désormais disposer d’un passeport valide pour entrer au Royaume-Uni. Seuls les résidents qui se sont vu accorder un statut temporaire (pre-settled) pourront continuer à utiliser une carte d’identité jusqu’en 2025.

TESTS COVID (15 OCTOBRE)

À partir du 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 ne seront plus gratuits. Le gouvernement met fin aux tests de confort, et ceux pour continuer à encourager la vaccination. Les personnes vaccinées pourront néanmoins continuer à se faire dépister gratuitement sur simple demande. Pour les personnes non-vaccinées, il faudra présenter un motif médical accompagné d'une prescription pour ne pas avoir à débourser de l'argent pour un test. Les mineurs continueront également à bénéficier de la gratuité des tests.