Sète - Les tableaux d'artistes sétois continuent leur tournée dans les écoles

Des tableaux peints par les artistes sétois André Cervera et Christophe Consentino ont été dévoilés ce mardi dans les écoles Langevin et Agnès-Varda, en présence des élèves, du maire François Commeinhes, de Claude Muslin, adjointe déléguée à l’éducation culturelle, de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation et de l’inspectrice de l’éducation nationale, Catherine Lemoine.

Une opération d’œuvres itinérantes qui se poursuit depuis plusieurs années maintenant dans le cadre de la CGEAC, la convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle.

Le tableau d’André Cervera intitulé La danse du soleil orne depuis ce mardi matin les murs d’une salle de classe de l’école Langevin. Les élèves de CM1 ont profité de cette restitution pour interroger l’artiste sur son art et son inspiration.

Dans l’école Agnès-Varda, c’est un hommage au port de Sète qui décore une grande salle de l’établissement avec l’œuvre Le Grutier de Christophe Consentino. Les élèves ont pu y reconnaître des éléments qui font partie intégrante du paysage sétois.