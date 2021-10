Frontignan - Octobre rose : Frontignan la Peyrade mobilisé dans la lutte contre le cancer du sein

À partir de ce vendredi 1er octobre, en signe de soutien à la 28ème campagne nationale Octobre rose, organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en !, la Ville parera l'Hôtel de Ville de rose durant tout le mois d’octobre.

L’engagement de la Ville sur cette question de santé publique dépasse largement une mise en lumière puisque Frontignan la Peyrade entretient, depuis plus de 15 ans, un partenariat fort avec le Mammobile, centre de dépistage mobile de l’association Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du sein (AMHDCS). Ainsi, depuis 1996, de très nombreuses Frontignanaises et Lapeyradoises, âgées de 50 à 75 ans, ont pu bénéficier de ce service gratuit.

Retrouvez les prochaines dates de passages du Mammobile à Frontignan la Peyrade sur https://www.mammobile.com/calendrier/

Octobre rose, c’est également de nombreuses animations et initiatives qui vont se dérouler tout au long du mois :

Un stand d’information autour du cancer du sein sur le marché du cœur de ville les samedis 2 et 16 octobre.

Une marche rose des torsades le dimanche 17 octobre : balade oenotouristique où tous les participants seront habillés de rose. La marche sera suivie d’une dégustation de muscats rosés Frontignan. Participation 2 € minimum reversés à l’association pour de futures actions de prévention et pour des femmes qui ont eu le cancer du sein. Départ de la salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

Une marche conviviale le dimanche 24 octobre organisée par SAAD TOP SERVICES 34 au départ du Stade Lucien-Jean, avenue du 81e R.I., jusqu’à la plage du port. Suivie d’un repas pique-nique et de moments de partages afin de démontrer que la maladie n’a pas de frontière.

Ateliers Reïki : les soins bien-être, du 11 au 16 octobre, de 14h à 16h, Mas de Rimbault. Organisés par l'association Reïki. Les bénévoles engagés pour la lutte contre le cancer du sein vous proposent à travers des ateliers bien-être, de prendre soin de vous et vous permettre de contribuer à la collecte de dons pour la recherche et le bien-être des patients. Entrée libre. Rens. et insc. : 04 67 48 10 31. https://sites.google.com/view/soinsoctobrerose/accueil

Le club de handball FTHB lance une opération de maillots « octobre rose » pour leur équipe première de Nationale 1 Elite, qui seront portés lors de leurs matchs les 16 et 23 octobre prochains. Les maillots seront ensuite vendus et la recette sera reversée à une association luttant contre le cancer du sein. + d’infos sur www.frontignanthb.fr