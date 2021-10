Europe - La Grèce et la France renforcent encore leur coopération de défense : acquisition de 3 Frégates de défense et d'intervention (FDI) par la Grèce

Ce mardi 28 septembre, en présence de la ministre des Armées, le ministre grec de la Défense a signé, avec les PDG des entreprises françaises Naval Group et MBDA, un « Memorandum of Understanding » qui prévoit l’acquisition par la Marine hellénique de 3 frégates de défense et d’intervention fabriquées en France, plus une quatrième en option, ainsi que leur maintenance et les armements associés.

Après l’acquisition de 18 Rafale par la Grèce, et son intention annoncée d’en commander 6 supplémentaires (soit un total de 24 Rafale), cette décision s’inscrit dans le cadre plus global d’un partenariat stratégique conclu entre nos deux pays, annoncé aujourd’hui par le Président de la République française et le Premier Ministre grec.

La ministre des Armées, Florence Parly : « Il s’agit d’une annonce historique, qui confirme une coopération de défense exceptionnelle entre nos deux pays. La construction par la France de ces équipements de pointe participe à une défense européenne ambitieuse. Nos deux marines seront dotées ensemble de ces frégates de premier rang, navires de combat modernes et puissants. »

Les frégates de défense et d’intervention, frégates françaises de dernière génération, équiperont la Marine Nationale à partir de 2024 et la Marine hellénique à compter de 2025.

Ce choix permettra aux deux Marines de bénéficier d’une interopérabilité exceptionnelle, il ouvre également également la voie à une coopération renforcée, offrant notamment la perspective d’importantes synergies dans le domaine du soutien.

Le choix de la Grèce correspond à la volonté d’une souveraineté européenne forte et matérialise une fois de plus la vitalité de notre coopération bilatérale. Il démontre que l’industrie navale française est à même de proposer à nos partenaires une offre au meilleur standard mondial.

Ce nouveau succès à l’export s’inscrit dans une politique volontariste de la ministre des Armées visant à renforcer nos partenariats européens. Depuis 2017, jamais la France n’aura autant exporté d’armements auprès de pays européens : l’Europe est devenue ces dernières années la première zone d’exportation des équipements de défense français.

Moteur de notre économie et de la vitalité de nos territoires, notre industrie de défense (« base industrielle technologique de défense », BITD) emploie 200 000 personnes aujourd’hui en France. Entre 2017 et 2020, ce sont 36 320 emplois qui ont été créés en France dans les entreprises de défense.

Illustration crédit : NAVAL GROUP VIDEO