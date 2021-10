Hérault - Le Département a finalisé la voie cyclable au nord de l'étang de Thau

La continuité cyclable des itinéraires est une priorité du plan vélo du Département. Au nord de l’étang de Thau, c’est chose faite : le Département vient de terminer la section entre Mèze et Marseillan en réalisant un platelage pour le plus grand respect de l’environnement.

Ce projet d’itinéraire cyclable était attendu des habitants et cyclistes du secteur. Il rejoint les voies existantes au départ de Mèze et de Marseillan, en traversant les prés du Baugé et du Soupié, dans le prochain objectif de réaliser la boucle complète de l’étang de Thau.

Site classé Natura 2000, le pré du Soupié est une zone particulièrement sensible. Pour créer cette voie dans le meilleur respect de l’environnement, le Département a fait le choix d’un platelage bois en accord avec les acteurs locaux que sont la Mairie de Marseillan, Sète Agglopôle Méditerranée et le Syndicat Mixte du bassin de Thau.

Les rebords sur chaque côté permettent d’éviter que les cyclistes sortent de la piste, en impactant le milieu. Légèrement surélevé, ce platelage de 300 m de long permet de pratiquer toute l’année, même quand les champs sont en eau. Autre atout : les matériaux nobles s’intègrent au paysage de façon idéale.

Coût des travaux : 220 000 TTC financé à 100% par le Département (subvention de 80% au titre de la Dotation de soutien à l’investissement des Départements)