Sète - L'équipe municipale fait le point sur 15 mois d'action au service des Sétois

La Ville avait choisi les locaux de l’espace Victor Meyer dans le quartier du Château vert pour la conférence de presse de rentrée ce mercredi 29 septembre.

Cette présentation devant les journalistes sert, chaque année, de point étape sur les projets en cours et à venir à Sète. « Les projets nécessitent toujours un travail de fond, parfois invisible aux yeux des Sétois » a précisé François Commeinhes qui était entouré de plusieurs adjoint(e)s. Une mise au point nécessaire pour rappeler que les chantiers avancent, à petits ou grands pas.

En cette rentrée, le parking de la place Stalingrad a été livré et ouvrira au plus tard en novembre. Suivra l’aménagement de la place en surface pour un an. La salle multisports du Barrou, qui accueillera des sports émergents, est en cours de finalisation. Elle sera opérationnelle à la Toussaint. Top départ aussi pour les travaux de rénovation de l’École des Beaux-arts qui ont commencé depuis quelques jours et pour le centre commercial de l’Ile de Thau dont le chantier, très attendu, débute le 11 octobre.

Un fil rouge : la jeunesse

Ce ne sont que quelques exemples des projets abordés par le maire et l’équipe municipale. Il a aussi été question de la place Stalingrad qui accueillera à horizon 2023 un parking en souterrain, toujours dans l’optique de redonner le maximum d’espace public aux Sétois. Le maire François Commeinhes a également insisté sur le fil rouge de ces 15 derniers mois d’action municipale : la jeunesse. Un choix qui se vérifie par le renouvellement du Conseil municipal jeunes, les actions du programme Cité éducative ou encore le développement de l’enseignement supérieur.

Là encore, les sujets sont concrets. Pour la cité éducative, il s’agit de 320 000 €/an sur trois ans alloués par l’État à la Ville pour développer des actions dans les établissements scolaires. Comme à l’école Arago qui accueille désormais une Class’à Manitas pour initier les élèves à la pratique instrumentale. Concernant l’enseignement supérieur, une antenne locale du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) s’est implantée à Sète en décembre 2020 et réunira, à terme, plus de 70 étudiants. Autre exemple avec le Campus connecté localisé au Conservatoire, quai des Moulins, qui permet aux étudiants, demandeurs d’emploi et même salariés d’étudier à distance, avec un tutorat, dans des formations d’enseignement supérieur.

Centenaire Brassens : ce n’est pas fini !

Impossible de ne pas évoquer le centenaire Brassens alors que le 22 octobre, jour de naissance du poète sétois, approche à grands pas. Autour de cette date seront proposés plusieurs événements. À savoir une exposition de Robert Combas au musée Paul Valéry, de nombreux concerts dans le cadre du festival 22 V’la Georges, ainsi que les habituelles manifestations sur le bateau-phare Roquerols, qui reste ouvert jusqu’en décembre quai du Maroc.