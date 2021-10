Hérault - Au Salon des Maires, le Département à l'écoute des communes

Vendredi 1er octobre 2021 au Parc des Expositions de Béziers, le Département participera à la troisième édition du « Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics de l'Hérault », organisé par l’AMF34.

Après le succès des premières éditions, une centaine d’exposants et plus d’un millier de visiteurs sont attendus.

Conseils, co-financements, numérique, marchés publiques … Le Département, premier partenaire des Communes et Intercommunalités, présentera tous ces accompagnements avec plus de 15 agents présents sur le salon.

Un village Hérault rassemblera tous les partenaires du Département pour encore plus de services aux communes avec : Hérault THD, le CAUE 34 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l’Hérault), Cogitis, l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID Méditerranée), Hérault Energies, Hérault Logement et SDIS.

Un soutien sans failles aux communes

Premier financeur des communes, le Département met au cœur de son plan de relance le soutien à leurs projets d’aménagements pour améliorer le cadre de vie des Héraultais. Son soutien va jusqu’à 80% du financement des projets des communes rurales et s’élève à 40% en moyenne. Budget 2021 : 40 M€

Un guichet unique pour les demandes d’aides financières

Le Département a mis en place avec son plan de relance le GUIDAF, guichet unique d’instruction des demandes d’aides financières qui permet de simplifier les demandes des communes. Objectifs : une réponse plus réactive aux sollicitations des communes, un lancement plus rapide des projets pour mieux soutenir l’économie locale.

Le très haut débit pour tous

Le confinement et le développement massif du télétravail en 2020 ont démontré que l’accès au numérique pour tous est une priorité. Hérault Numérique est le nom du réseau créé par le Département pour raccorder l’ensemble des foyers et entreprises à la fibre optique. Ce réseau garantit l’équité territoriale et vient compléter sur 286 communes la couverture prévue par les opérateurs sur les 57 communes de la zone d’initiative privée. Déjà 120 000 prises connectées.

Le Département finalise la stratégie départementale des usages et services numériques pour accompagner sur l’ensemble des communes dans leurs projets de nouveaux services numériques, grâce à la grande vitesse de connexion permise par la fibre.

Avec le portail de données ouvertes Hérault Data, le Département permet aux communes de diffuser un grand nombre d’informations, téléchargeables et réutilisables gratuitement (liste des écoles, pistes cyclables, établissements hospitaliers, trafic routier, résultats électoraux, hébergements collectifs, etc…). Déjà 38 territoires participants et 218 jeux de données. https://www.herault-data.fr

Une agence technique au service des communes

Avec l’agence Hérault Ingénierie, le Département propose le savoir-faire de ses professionnels aux collectivités pour les accompagner dans leurs projets d’aménagement. Cette assistance peut être d’ordre technique, juridique ou financier. Depuis 3 ans : 622 projets suivis et 230 adhérents !

Eau et assainissement, voirie, habitat, urbanisme …. L’objectif est de favoriser la culture de projets et de soutenir les initiatives locales en particulier dans les territoires ruraux, où les collectivités peuvent manquer de capacités financières et de compétences ou savoir-faire (faute de personnel qualifié en nombre suffisant).

Pour en bénéficier, une adhésion annuelle ouvre droit à :

Un service gratuit d’information générale, et de mise en réseau.

Des conseils techniques, juridiques et administratifs.

Des services de niveau avancé d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec un paiement à la prestation.

En matière d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et d’aménagement, les missions consistent, d’une part, à aider les élus en phase pré-opérationnelle depuis l’identification des besoins jusqu'au programme de l’opération et, d’autre part, à les accompagner en phase opérationnelle depuis le choix du maître d’œuvre jusqu'à la réception des travaux.

Des achats publics responsables

L’acte d’achat responsable est un important levier de la transition écologique et solidaire. Guides, annuaires, conseils … le Département accompagne les communes pour développer ces achats publics responsables que sont les clauses sociales et environnementales.

Fortement mobilisé sur les enjeux économiques et sociaux que représentent les clauses sociales dans les marchés publics, le Département de l'Hérault est pleinement engagé dans l'achat public socialement responsable, qui génère de l'insertion sociale, professionnelle, et économique pour les territoires, en offrant des compétences pour les collectivités. En 2020, Le Département de l’Hérault a suivi plus d’une centaine d’opérations clausées, qui ont généré 126 348 heures d’insertion réparties sur 12 donneurs d’ordres au bénéfice de 377 personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

D’autre part, réduire l’impact environnemental de nos activités est aujourd’hui une nécessité, qui trouve une déclinaison opérationnelle dans la mise en œuvre de considérations environnementales dans les marchés publics.