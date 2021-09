Gard - Terres de Sel : voyage en Petite Camargue

L’exposition itinérante des planches BD dessinées par Guillaume Mazurage ouvrira au public vendredi 1er octobre, salle du Conseil municipal à St-Laurent d’Aigouze. Elle se poursuivra ensuite à la mairie du Grau du Roi pour s’achever le 21 novembre à la médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes.

Accueilli au mois de juin dernier dans le cadre d’une résidence d’auteur, Guillaume Mazurage avait pour mission d’animer des ateliers et de créer une œuvre originale inspirée par le territoire. Après quelques semaines d’immersion et de multiples rencontres et visites, le dessinateur livre une mini fiction de 8 planches colorisées retraçant une journée de vacances avec 2 enfants venus découvrir la Camargue auprès de leurs grands-parents.

Un condensé de Terre de Camargue

Pari réussi pour le dessinateur qui, en l’espace de quelques planches BD, a su croquer et retranscrire l’essence et l’ADN de Terre de Camargue. Dans les pas de Théo et Lily, le lecteur sillonne tout le territoire. La 1ère planche ouvre avec la Tour Carbonnière et ses marais. Puis les enfants accompagnés de leur grand-père rejoignent Aigues-Mortes ; l’occasion d’évoquer une page d’histoire avec Saint Louis et Blanche de Castille ou encore les marais salants. Le déjeuner chez la grand-mère se passe au Grau du Roi en pleine fête de la Saint-Pierre. Puis la journée se termine dans une manade. Les plus attentifs reconnaîtront dans les traits de certains personnages des figures locales, comme Mario Pimiento, Magali Saumade, ou des personnalités publiques telles que Agnès Varda ou Mikaël Mittelstadt, qui joue Greg dans la série Ici tout commence !

Un hommage à Hergé

Si l’histoire, les décors et les personnages sont très spécifiques au territoire, la forme est résolument classique. Guillaume Mazurage avait un projet très précis et souhaitait que la BD touche tout le monde « L’expo en soi est un hommage au style ligne claire de l’école de Belgique et à Hergé. C’est un style fédérateur qui touche toutes les générations et facile à aborder quand on ne connait pas bien la BD ». Effectivement les planches retrouvent le charme des bandes dessinées de nos parents et grands-parents. Le dessin a été fait « à l’ancienne », à la plume et à l’encre de Chine. C’est Evelyne Tranlé, qui signe les couleurs à la gouache ; une artiste qui a travaillé sur Astérix, Bluberry, ou encore Valérian et Laureline !

Une exposition qui dévoile le processus de création

« Terres de Sel : voyage en Petite Camargue » est présentée sous la forme de 8 planches grands formats colorisées et non pas sous forme de livre. L’exposition propose aux visiteurs plus que la bande dessinée elle-même. Elle les plonge dans le processus de création et les différentes étapes de travail en montrant des brouillons et des esquisses et les planches grand format avant colorisation.

Où découvrir l’exposition

►Du 1er au 10 octobre, salle du Conseil à l’Hôtel de Ville de Saint-Laurent d’Aigouze

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le samedi de10h à 12h et de 14h à 16h / le dimanche de 10h à 12h

►Du 25 octobre au 5 novembre, au Palais des Sports et de la Culture du Grau du Roi aux horaires d’ouverture de l’établissement

►Du 6 au 21 novembre à la médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes

Horaires : Mardi de 14h à18h - Mercredi de 9h à 18h - Jeudi de 14h à 18h - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Samedi de 9h à12h30 et de 14h à 17h30

Accès gratuit

Guillaume Mazurage

Avant de se consacrer entièrement à sa passion pour l’art graphique, Guillaume Mazurage, doctorat en pharmacie et diplôme d’école de commerce en poche, travaille d’abord pour l’industrie pharmaceutique puis comme consultant en stratégie financière aux Etats Unis.

De retour en France en 2016, il revient définitivement et pleinement à la création artistique. Il travaille régulièrement dans la publicité, collabore à la création de romans illustrés et dessine aussi pour Disney et Picsou Magazine. À la suite de sa rencontre avec le capitaine Paul Watson de la Fondation de défense des Océans « Sea Shepherd », il publie aux éditions Hachette-Robinson en 2020, le premier tome de leurs aventures, Milagro. Les parrains de cette BD ne sont autres que les stars de la bande dessinée Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, les auteurs de la saga Valerian & Laureline. Cet album qui s’inspire de faits réels est une véritable immersion à bord des navires de la fondation partis en mer de Cortez. Guillaume Mazurage travaille actuellement sur son prochain ouvrage qui paraîtra en avril 2022, et qui sera une nouvelle fois dédié à la mer et aux navigateurs