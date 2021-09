France - Toujours plus de bio pour les écoliers castelnauviens

Depuis janvier 2021, deux repas bios par semaine sont servis dans les restaurants scolaires castelnauviens. Cela s’accompagne d’une augmentation des circuits courts et d’une suppression du plastique. Ce dispositif reste en vigueur pour la rentrée 2021.

L’éducation nutritionnelle est un facteur clé de la lutte contre l’obésité. Partant de ce constat, la Ville œuvre à faire évoluer les habitudes. Légumes et fruits proposés en entrée et dessert, limitation des apports en graisse, sucre et sel, interdiction des OGM forment les grands axes pour sensibiliser les plus jeunes à l’équilibre nutritionnel.

Nouvelle étape de cette démarche : à l’issue d’une concertation avec les familles et d’une procédure d’appel d’offres, la commune a choisi de renforcer son implication en faveur du bio. Le marché prévoit que deux repas issus de l’agriculture biologique sont servis aux jeunes Castelnauviens chaque semaine, ainsi que 80% de fruits et 100% d’ œufs bio.

Autres mesures en vigueur : la suppression totale des plastiques et l’augmentation du nombre d’aliments provenant de circuits courts.