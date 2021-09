Hérault - Le RN dit non à la baisse du pouvoir d'achat

Les militants du Rassemblement National de l’Hérault se sont mobilisés, samedi et dimanche derniers, pour la défense du pouvoir d’achat. L’occasion de présenter certaines des mesures phares de Marine Le Pen.

En ligne de mire, les prix de l’énergie qui représentent en moyenne 8,5% du budget des ménages et dont le RN prône la baisse urgente face à la flambée du coût de l’électricité (+6% en un an), du gaz (qui continue son envolée mensuelle vertigineuse en bondissant de 12,6 %, sa plus forte hausse en 16 ans) et du carburant (+7% en un an).

Pour y parvenir, le RN mise sur le levier fiscal. Les taxes représentent en effet environ 1/5ème de la facture de gaz, 1/3 de la facture d’électricité et 2/3 du prix des carburants. Une marge de manœuvre suffisante pour financer une baisse immédiate de 5% des tarifs du gaz et de l’électricité. Quant au carburant, c’est la suppression pure et simple de la TVA sur la TICPE (taxe intérieure sur les carburants) que réclament les militants RN pour que le prix à la pompe ne soit plus alourdi par les « taxes sur les taxes », véritable racket fiscal.

Maîtriser le coût des dépenses d’énergie domestique ou de mobilité souvent incompressibles est un enjeu vital pour le pouvoir d’achat. C’est aussi un enjeu national majeur pour la reprise économique. Avec des solutions très concrètes, le Rassemblement National se place clairement en rupture des choix des derniers gouvernements en prônant la paix fiscale.