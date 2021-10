Hérault - Le Département sera présent au Monde Nouveau !

Du 1er au 3 octobre, le Département invite les Héraultais à participer au Monde Nouveau, le forum de la transition environnementale organisé au Corum à Montpellier.

Cet évènement éco-responsable gratuit est l’occasion de participer à de nombreux débats et rencontres avec des acteurs locaux et nationaux qui proposeront tour à tour leur point de vue, leur réflexion sur les changements et les attitudes que nous pouvons mettre en place dès aujourd’hui pour un monde meilleur, plus écologique.

Sur le stand du Département, le public pourra également découvrir les nombreuses actions en faveur de l’environnement que le Département mène : acquisition et protection de 9000 ha d’espaces naturels sensibles, plantation d’arbres, protection des insectes pollinisateurs et des espèces fragiles, gestion durable de la ressource en eau, développement des mobilités douces et réalisation de routes plus vertes avec des procédés innovants, soutien aux producteurs pour une alimentation plus durale…

Infos pratiques

Le Département sera dans le Hall 3

Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire

Le vendredi et samedi de 8h30 à 19h00 Le dimanche de 9h30 à 18h

Le Corum, Palais des congrès de Montpellier

Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier

www.lemondenouveau.fr

Deux journées institutionnelles et professionnelles

Les 29 et 30 septembre seront consacrés à des rencontres et tables rondes :

mercredi 29 septembre à 16h30 Kléber MESQUIDA, Président du Département, signera le Manifeste des élus engagés pour le nouveau monde

jeudi 30 septembre à 15h : Philippe VIDAL, vice-président délégué à l’aménagement du territoire participera à une table ronde sur l’aménagement du territoire

Le Département agit pour la transition environnementale

• Préserver la faune et la flore héraultaises

Pour préserver l’environnement, le Département agit pour la reconquête de la biodiversité. A cet effet, il continue la plantation de 8 000 arbres par an sur le territoire ; il acquiert toujours plus d’Espaces Naturels Sensibles afin de les préserver et de les ouvrir gratuitement au public ; il mène un plan pour protéger les abeilles ; il poursuit ses actions de sensibilisation à l’environnement auprès du public grâce aux actions de la Maison départementale de l’environnement (animations, ateliers, expositions, conférences, etc.)…

• Protéger les ressources

L’Hérault possède une agriculture riche et variée, cet héritage est un bien précieux à préserver. Néanmoins ces dernières années, des épisodes climatiques de plus en plus fréquents impactent lourdement les filières agricoles. Pour faire face à ce défi majeur, le Département innove dans son soutien aux agriculteurs avec la création d’un plan Hérault irrigation. Sa volonté est d’assurer une gestion maîtrisée et raisonnée des ressources en eau tout en favorisant son accès en fonction des besoins.

• Poursuivre le plan Hérault littoral

Le littoral héraultais, joyau du territoire, est d’une grande fragilité. Le Département entend continuer à préserver et à promouvoir cette richesse : en mettant en place de nombreuses actions de sensibilisation à la préservation du littoral ; en maîtrisant le tourisme de masse pour aller vers un tourisme durable et itinérant ; en créant la maison du littoral un lieu de sensibilisation, d’éducation et d’exposition ; en déployant encore plus de Poissons Gloutons contre les déchets ; en organisant de façon maîtrisée l’urbanisation et la circulation sur le littoral…

• Développer les mobilités douces et des routes durables

Routes, pistes cyclables et autres moyens de se déplacer, le Département favorise les mobilités douces et partagées. Ses objectifs sont : de développer un réseau cyclable de qualité et efficace dans les villes et entre les communes, en créant d’ici 2024 plus de 400 km de voies cyclables en plus des 700 existantes ; de faciliter le covoiturage avec plus de 500 places mises en service dans 18 aires du Département et 14 autres projets d’aires en cours ; de porter l’aide VAE à 300 euros ; de poursuivre sur les routes les expérimentations écologiques (routes durables sans production de CO2 comme à Saint-Mathieu-de-Tréviers) et les déployer au maximum…

• Réduire les dépenses en énergies

L’énergie est un élément essentiel aux activités quotidiennes mais aussi une des principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Le Département agit pour une consommation d’énergie raisonnée : il accompagne les communes de l’Hérault dans la maîtrise de leurs dépenses énergétiques notamment par la modernisation de l’éclairage public ; il construit des équipements publics écoresponsables avec des matériaux biosourcés et des dispositifs d’économie d’énergie (collèges, casernes, agences départementales….).

• Garantir une alimentation locale et saine pour tous

Avec son plan alimentaire territorial, le Département s’engage pour une alimentation saine et locale pour tous. L’objectif de la démarche est de coordonner autour de ce but l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, association, filières, citoyens, chercheurs…). Du producteur à l’assiette, de nombreux champs d’action du Département sont concernés : protection des surfaces agricoles, circuits courts, alimentation solidaire, restauration collective, gaspillage alimentaire…

• Soutenir des projets d’économie sociale et solidaire

Fruit d’une prise de conscience collective, l’économie sociale et solidaire permet de consommer et produire différemment, d’infléchir des pratiques et des habitudes professionnelles dans un sens qui respecte les hommes et la planète. Elle regroupe des entreprises responsables qui se distinguent par leur mode d’organisation et leur finalité sociale et solidaire : mutuelles, associations, structures de l'insertion par l'activité économique, fondations, coopératives ... Le Département, chef de file de l’insertion, appuie et accompagne le développement de l’ESS dans différentes filières (viticulture, agro-alimentaire, services à la personne, environnement, recyclage, tourisme).