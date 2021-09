Toulouse - Conférence « 11 millions d'aidants, et moi ?»

Pourtant très nombreux en France, les aidants sont peu visibles.

De vrais coordinateurs entre les intervenants professionnels et le corps médical, les aidants accompagnent à domicile les personnes : qu’elles soient âgées en perte d’autonomie, handicapées ou malades. Cet accompagnement peut être effectué de différentes façons : ménage, hygiène et soins, soutien psychologique, aide aux sorties ou au démarches administratives…

Non seulement les aidants n’ont pas d’existence officielle mais une grande partie d’entre eux ignorent ce statut ou sont dans le déni. Ils sont des acteurs de « première ligne » dans le soutien de leur proche et donc davantage exposés aux risques d’isolement, d’épuisement et de solitude.

Une soirée-débat pour prendre conscience !

Grands oubliés du système de protection sociale français, les aidants jouent un rôle indispensable dans l'accompagnement des plus fragiles. Ils sont 11 millions en France, pour autant leur réalité et leur quotidien restent méconnus.

Les délégués du territoire Haute-Garonne d'Harmonie Mutuelle et Essentiel Santé Magazine, vous invitent à participer à une soirée-débat jeudi 14 octobre prochain, à 18 heures à Labège*, en présentiel ou en distanciel.

Des réponses et des pistes concrètes et utiles seront apportées par les élus du département de la Haute-Garonne, le Conseil départemental, l'UDAF (Union départementale des associations familiales), l'UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées) ainsi que la CAF (Caisse d'allocations familiales). Lors de cette soirée-débat, deux témoignages d'aidants, d'âges et de situations différentes, nous permettront de comprendre le vécu, la complexité et le ressenti d'une vie sans répit, chargé de culpabilité et de responsabilité. Une façon d'éveiller les consciences.

Dès 16 heures, les visiteurs pourront rencontrer l'ASP 31 au sein de leur Pallia Truck (véhicule spécialement aménagé).

Nombre de places limité : inscription gratuite et obligatoire au https://www.eventbrite.fr/e/billets-11-millions-daidants-et-moi-171982142217

* L'adresse ou le lien de connexion pour suivre la soirée-débat en distanciel, vous sera communiqué dans le mail de confirmation.