Montpellier - Futurapolis Santé 2021 à Montpellier : les inscriptions sont ouvertes !

Ça déménage ! ARNm, prévention, alimentation, écologie, proximité, recherche... Le forum dédié à la santé organisé par Le Point avec la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, avec la Région Occitanie, revient pour sa 5e édition les 15, 16 et 17 octobre prochains à l’Opéra Comédie.



Les inscriptions sont ouvertes au grand public !

Cette nouvelle édition est l’occasion d’accueillir à nouveau le public de Futurapolis Santé au cœur de l’Opéra Comédie. Sur inscription en ligne gratuite et obligatoire, le forum accueille les visiteurs sur présentation d’un pass sanitaire valide. Le grand public, initié ou non à Futurapolis Santé, est invité à s’inscrire dès à présent sur le site internet de l’événement :

https://evenements.lepoint.fr/futurapolis-sante/billetterie/



Un cycle de 16 conférences

Futurapolis Santé accueillera des scientifiques, chercheurs, professionnels de santé et personnalités politiques, philosophes et chefs d’entreprise, parmi lesquels :

Steve Pascolo, immunologiste, cofondateur de CureVac, le troisième laboratoire dans la course au vaccin à ARNm

Laure Guéroult-Accolas, pharmacienne et fondatrice de l’association "Patients en réseau"

Dr Patrick Ginies, chef du service antidouleur du CHU Montpellier

Pr Eric Delaporte, Professeur de Maladies infectieuses et tropicales à l’université et au CHU de Montpellier, directeur d’une unité de recherche internationale sur le VIH et les maladies infectieuses

Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian

Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain, auteur de Éthique du grand âge et de la dépendance, éditions PUF

Anna Cohuet, directrice de Recherche, spécialiste des moustiques. Collabore au programme Green Vector Control (IRD)

François Bérard, Directeur général adjoint du CHU de Montpellier

Eric Pateyron, directeur de l’école Honoré de Balzac de Nanterre, une école qui appartient au réseau de l’Unesco, qui enseigne la biodiversité

Irène Georgescu, Professeur des Universités, à l’institut Montpellier Management de l’université de Montpellier,

Jean-François Hocquette, Directeur de recherche INRAE à Clermont-Ferrand, spécialiste de la viande « en culture ». Éditeur de Viandes et produits carnés ; directeur de collection aux éditions France Agricole...



De nombreux ateliers et animations

Pour cette nouvelle édition, en plus d’un riche programme de tables rondes et conférences, Futurapolis Santé 2021 propose au public de nombreux ateliers et animations. Autour de la santé et de l’innovation, du jeu et de la découverte, ces animations et démonstrations sont à retrouver le samedi 16 et dimanche 17 octobre au premier étage de l’Opéra Comédie.



Futurapolis Santé poursuit sa digitalisation

Toutes les conférences de Futurapolis Santé seront retransmises en direct sur LePoint.fr et les réseaux sociaux du Point et disponibles en replay sur ces mêmes canaux de diffusion à l’issue de l’événement.



On en parle à Futurapolis Santé…

#Santé, #MedVallée, #Ecologie, #Hôpitaux, #Moustiques, #MaladiesInfectieuses, #Cancer, #Pollution, #Décentralisation, #Ethique, #GrandAge, #Séniors, #SystèmedeSanté, #Environnement, #SystèmeImmunitaire, #DéfensesImmunitaires, #Nutrition, #BienManger, #Sylvothérapie, #Cosmétologie

Plus d’informations à venir sur le site https://evenements.lepoint.fr/futurapolis-sante/

À propos de Futurapolis Santé :

Créé par Le Point à Montpellier en 2017, Futurapolis Santé est le forum de référence dédié à la santé et à l’innovation. Les débats, pensés et animés par les équipes du Point, se font l’écho des nombreuses prouesses et avancées dans le domaine de la médecine et de la science. Avec de nombreux intervenants de référence, ce forum est un lieu de partage et de découverte. Futurapolis Santé est aussi une rubrique dédiée sur le site du point.