Occitanie - Non à la hiérarchie au Primaire dans l'école publique !

Le Parti de Gauche 66 soutient la mobilisation contre la loi Rilhac qui sera examinée à l'Assemblée nationale les 29 et 30 septembre.

La loi Rilhac a pour objectif de faire des directeurs d'école, jusqu'à présent enseignants, des supérieurs hiérarchiques des professeurs des écoles. Elle vise à fragiliser et à diviser les écoles par la multiplication de petites hiérarchies intermédiaires.

Cette loi s'inscrit dans la volonté idéologique exprimée par le ministre Blanquer à transformer l'école en entreprise avec les méthodes du New Public Management.

Elle est votée au moment où Macron, récemment à Marseille, a décidé la possibilité d'une expérimentation permettant aux directeurs d'école de recruter les autres enseignants.

Le PG 66 s'associe à l'indignation des directeurs, opposés à 91% à ce projet de loi, totalement à rebours de la culture prévalent jusqu'alors parmi les professeurs des écoles attachés à la solidarité et l’égalité entre collègues. Il appelle à soutenir les initiatives s’opposant à ce projet de loi qui commencent ce mercredi partout en France, et plus particulièrement à celles qui pourront avoir lieu dans les Pyrénées-Orientales.

Francis DASPE, co-secrétaire départemental du Parti de Gauche 66

Co-auteur de deux livres sur l’éduction, « L’école du peuple. Pour l’égalité et l’émancipation » (éditions Bruno Leprince, 2012), « Manifeste pour l’Ecole de la 6° République » (éditions du Croquant, 2016)