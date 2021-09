Pézenas - Le Maire Armand Rivière a remis la médaille de la Ville à deux agents des ateliers municipaux

Le Maire Armand Rivière a remis la médaille de la Ville à deux agents des ateliers municipaux ce vendredi 24 septembre : M. Patrick TALENS (médaille d’or) et M. Lionel AUDRIN (médaille vermeil)

Etaient présents Julie Garcin-Saudo, Adjointe aux Développements Urbains et Durables et Xavier Moutou, Conseiller Municipal délégué aux Travaux et Ateliers Municipaux ainsi que le responsable des ateliers municipaux, M. Alexandre Mazo et les autres agents du service.

Cette remise de distinction fait suite à celle réalisée à la rentrée, le 1er septembre 2021, lors du temps convivial organisé à l’occasion de la rentrée. A l’occasion, avaient été médaillés Mme Renée Léon (médaille vermeil), Mme Véronique Moulières (médaille vermeil), Mme Christine Durand (médaille d’argent) et Mme Myriam Roux (médaille d’argent).

A n’en pas douter, la longévité de leur parcours au sein de la collectivité témoigne de leur attachement au service public communal, lequel mérite d’être reconnu et encouragé.