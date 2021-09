Sérignan - Des travaux de protection de Sérignan contre les inondations en cours

PROTECTION DE SÉRIGNAN CONTRE LES INONDATIONS : LE POINT TRAVAUX SUR LA RD 64

La 3e et dernière phase des travaux de protection de Sérignan contre les inondations est en cours de réalisation : le grand bassin de rétention, destiné à récupérer les eaux de pluie "urbaines" qui dévalent du coteau lors des épisodes pluvieux intenses, a été créé à côté de la route départementale à l’entrée de Sérignan côté zone commerciale.

Ces eaux, avant d’être envoyées dans le bassin, doivent être canalisées grâce à un réseau de fossés puis de buses afin de la faire traverser la route par le sous-sol.

C’est ce qui se passe actuellement : les buses qui traverseront la route au niveau de l’avenue de la plage et la route de Valras-Plage sont en cours d’enfouissement. Pour ce faire, la circulation a dû être coupée pour ceux qui entrent dans Sérignan depuis Valras-Plage et une déviation a été mise en place. Pour sortir de la ville par contre, les véhicules doivent juste respecter un stop et s’insérer parmi la circulation qui arrive depuis Villeneuve-les-Béziers.

Les buses ont été positionnées sur la première moitié de la chaussée de la route départementale. Bientôt, c’est la seconde moitié sera faite, et le système de circulation permettra toujours de sortir de Sérignan, et d’y entrer en passant par l'ancien central téléphonique, par l'échangeur de Sérignan-plage ou par la zone commerciale.

Ensuite, un fossé sera créé sur quelques dizaines de mètres le long de la RD 64 pour mener les eaux jusqu’aux buses puis jusqu’au bassin de rétention.

Non loin de là, un grillage de protection va être posé sur le talus au niveau des jardins familiaux, pour le protéger des animaux dits "fouisseurs" et rendre la zone totalement étanche, la route surélevée servant de "digue" de protection.

Des clapets anti-retours seront installés en divers points pour protéger la ville des eaux de crue de l’Orb venant de la plaine.

Pour tous ces travaux, qui ont vocation à protéger nos habitations des inondations dues aux crues et aux forts épisodes pluvieux, la Ville a travaillé de concert avec le maitre d’ouvrage et la maitrise d’œuvre pour toujours arriver à maintenir au moins une voie de circulation. Ce sont des travaux de grande envergure, qui sont loin d’être terminés, et la route ne devrait être coupée qu’une demi-journée au total, pour mettre en œuvre les enrobés.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de la suite de ces travaux qui, nous le savons, impactent le quotidien de nombre d’entre vous mais qui devraient protéger nos familles et nos maisons dans le futur des inondations de plus en plus violentes.