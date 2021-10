Sète - Un spectacle en trois dates pour le centenaire Brassens

Les 30 septembre, 1er et 3 octobre, découvrez le spectacle La Tour des miracles d'Ivan Morane, une adaptation pour la scène du second roman de Georges Brassens paru en 1954. Les trois dates se tiendront dans la salle de cabaret du bateau-phare Roquerols, épicentre des célébrations du centenaire Brassens.

Paru en 1954, le second roman de Georges Brassens La Tour des miracles a été écrit en 1950 lorsqu'il habitait chez Jeanne, impasse Florimont. Porté pour la première fois à la scène, il est interprété par deux comédiens jouant des dizaines de personnages. Truffé de dialogues et de situations surréalistes et comiques, de figures incroyables, ce texte ne peut que réjouir les amateurs du répertoire de Brassens.

Une billetterie en ligne est accessible depuis le site Internet de l’office de Tourisme de Sète ainsi que depuis le site de la Ville www.sete.fr.

Tarifs plein 15 €

Tarif réduit 12 € (demandeurs d'emploi, RSA, étudiants -26 ans, personnes handicapées et enfants jusqu'à 16 ans inclus) sur présentation d'un justificatif sur place.

Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au bateau Roquerols.