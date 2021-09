Toulouse - Irrijardin nomme Julien Calamote Directeur Marketing et Digital

Irrijardin nomme Julien Calamote Directeur Marketing et Digital

Après des mois marqués par un profond changement dans les modes de consommation, Irrijardin poursuit le développement de son pôle Digital et Marketing. Le leader français de l’équipement de piscine et de spa annonce ainsi créer une Direction Marketing et Digital et y nomme Julien CALAMOTE à sa tête. Cette nomination consacre aussi la volonté du Groupe de favoriser l’évolution de ses collaborateurs en interne.

Diplômé de Sciences Politiques à Montréal (Canada) en 2008, Julien Calamote est bercé et passionné depuis ses débuts par des problématiques liées à l’e-commerce et au marketing digital. Le jeune entrepreneur crée ainsi plusieurs sites de e-commerce et accompagne différentes entreprises dans leur stratégie digitale. Choisi pour ses compétences transverses notamment à l’international, il rejoint Irrijardin en 2018 tout d’abord au pôle digital puis reprend les rênes de la partie marketing du groupe. Aujourd’hui, le toulousain de 36 ans rejoint le COMEX d’Irrijardin et est nommé à la tête de la nouvelle Direction Marketing et Digital.

Constatant un décuplement des équipes dédiées au marketing et au digital, passant de 4 à 16 collaborateurs en seulement trois ans, la création de cette direction marque un nouveau tournant dans le développement d’Irrijardin. Julien Calamote entend ainsi développer la partie e-commerce, proposer en magasin une expérience client d'exception, et accompagner Irrijardin dans son déploiement à l’international.

“Le profil entrepreneurial de Julien Calamote et ses compétences sont autant d’atouts qui nous ont décidés à le promouvoir au COMEX. 2021 marque une année de grands changements pour nous et nous sommes impatients de dévoiler nos nouveaux projets” conclut Yves Allibert, Président Irrijardin