« Environnement : Quel est son impact réel sur la santé ? Doit-on s’en préoccuper ? Comment agir ? »

Pour tenter de répondre à ces questions, Harmonie Mutuelle invite les Albigeois à participer à une conférence-débat en hybride (possibilité d’y assister en distanciel ou en présentiel) le jeudi 30 septembre 2021 à 18h* avec 3 invités :

Dr Jean-Louis ÉTIENNE, médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport, et explorateur ;

Yannick JOULIE, directeur adjoint ;

Jérémy PRINGAULT, coordinateur pédagogique du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Pays Tarnais.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite en cliquant ici : https://www.agoramutualiste.fr/home/2058/rencontre/12038 *L'adresse ou le lien de connexion pour suivre la soirée-débat en distanciel, vous sera communiqué dans le mail de confirmation. Le respect des mesures sanitaires en vigueur dans le département au 30 septembre 2021 sera exigé (ex. : pass sanitaire exigé, port du masque, gestes barrière…).

UNE AGORA POUR DÉBATTRE DES ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA SANTÉ

Perturbateurs endocriniens, particules, pollution sonore... Environnement et santé ne font pas toujours bon ménage. Précisément, comment décrypter l'impact du premier sur la seconde ? Est-il possible d'agir au bénéfice des personnes en favorisant l'initiation et l'éducation à l'environnement ? Consciente des impacts réciproques entre santé et environnement, Harmonie Mutuelle a choisi de prendre la parole et s'engage à informer ses adhérents sur les risques actuels et les grands enjeux de demain.

Une exposition "Passeport Santé" ainsi qu'un "Parcours Sport-Santé" permettant d'évaluer son bilan carbone et rechercher des solutions, seront disponibles à partir de 17 heures.