Castelnau-le-Lez - Carte de France du sport pro : Castelnau a disparu !

Carte de France du sport pro : Castelnau a disparu !

Le mardi 24 aout 2021, le Montpellier Castelnau Volley Université Club est devenu le M H S C Volley-ball, lorsque Le groupe Nicollin est devenu l'actionnaire majoritaire du club



M H S C pour Montpellier Hérault Sport Club, sans plus aucune mention de Castelnau



La médaille d’or aux jeux olympique de Tokyo et le plus fort affichage médiatique correspondant ne sont probablement pas étrangers à l’intérêt du groupe Nicollin et du Département pour le Volley.



Castelnau dispose d’un palais des sports qui devrait continuer à accueillir des matchs, mais le nom de la commune ne sera plus associé à un club pro de sport collectif professionnel médiatisé.



Associer 2 villes voisines dans le nom d’un club de sport professionnel est une pratique courante.



Quelques exemples majeurs confirment l’impact sur la notoriété et l’image d’une commune moyenne dont le nom est accolé à celui de sa grande voisine.



Quelques exemples :

Cesson-Rennes en Hand-ball masculin,

Lattes-Montpellier en basket féminin,

Bordeaux-Bègles en rugby masculin,

Paris-Saint-Germain en foot masculin et féminin.



Cette perte d’image a une valeur que le Département de l’Hérault, la collectivité qui s’est substituée à Castelnau devrait compenser dans le budget du club.



Ceci, afin que le MHSC contribue financièrement aux charges liées à l’usage de plusieurs salles du palais des sports par le club pro et que la Ville de Castelnau avait jusque là accepté d’assumer.



Jacques Burguière conseiller municipal du groupe minoritaire Ensemble pour Castelnau