Sète - Une Semaine bleue tournée vers Brassens du 4 au 8 octobre

La Semaine bleue a lieu cette année du lundi 4 au vendredi 8 octobre à Sète. Plusieurs événements vont jalonner cette opération nationale dédiée aux personnes âgées et retraités. Pour en profiter, les plus de 65 ans doivent s’inscrire auprès du service autonomie du CCAS de Sète du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (16 h 30 le vendredi) en présentant un justificatif de domicile et une pièce d’identité. A noter que le pass sanitaire sera obligatoire pour toutes les manifestations.

Quoi de prévu cette année ? Les personnes inscrites pourront visiter l’espace Georges Brassens, qui accueille, en plus de sa collection permanente, l’exposition d’Olivier Rosello La Complainte du muge, dont les œuvres reprennent les chansons de Georges Brassens. Les visites sont prévues le mardi 5 octobre de 9 h à 12 h, le jeudi 7 de 14 h à 17 h et le vendredi 8 toute la journée de 9 h à 17 h. Il sera aussi possible d’assister au concert « Les séniors chantent Brassens » sur le bateau-phare Roquerols le mercredi 6 octobre à 14 h 30 avec l’association AMMI, sous la direction du chef de cœur Jean-Michel Balester et de ses musiciens.

Par ailleurs, le lundi 4 octobre sera dédié aux aidants, ces personnes qui aident leurs proches en situation de handicap, maladie ou dépendance. Ils pourront être accueillis à bord du bus des aidants, un dispositif de l’action sociale Agirc Arrco, place Aristide Briand de 8 h 30 à 15 h. Des solutions pour leur permettre de préserver un équilibre de vie seront proposées ainsi que des bilans de prévention pour les retraités d’une caisse de retraite Agirc-Arrco. Pour en savoir plus sur le bus des aidants, il faut appeler le 07 86 12 35 28. Pour toute question sur la Semaine bleue, le service autonomie du CCAS est joignable au 04 67 51 84 75.