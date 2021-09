Béziers - Le BMC Béziers frôle l'exploit et termine 9ème de la coupe de France de cyclisme.

Geoffrey Rouat BMC Béziers proche de l'exploit en arrivant au sprint pour la victoire termine 9ème de cette course, le BMC Béziers 9ème de la coupe de France de national 3 dès ça première saison..



C'est une équipe du BMC Béziers soudée qui s'est présentée au départ du Mémorial d'Automne à Chasseneuil sur Bonnieure (Charente) théâtre de la dernière manche de la coupe de France N3.



L'équipe était composée de :

Victor Leroy

Geoffrey Rouat

Julien Allué

Steeve Touboul

Rémi Castelain

Elder Cölln



14 tours de 10,8kms étaient à parcourir pour boucler les 151,2kms de course. Sur ce circuit usant la course a été mouvementée. Au 4ème tour Julien Allué a subi un ennui mécanique l'obligeant à changer de vélo.

Les sensations du jour n'étant pas optimales combinées aux efforts fournis pour réintégrer le peloton, Julien n'a pas pu peser sur la course comme espéré.



Geoffrey Rouat a alors assumé son statut de cadre au sein de l'équipe en se propulsant vers l'avant de la course.

Un temps accompagné par Victor Leroy, il s'est retrouvé dans le groupe de contre.

Très actif, il a permis à son groupe de revenir sur les 4 hommes de tête dans le dernier tour.

Ce sont donc 14 coureurs qui se sont présentés sur la ligne pour se jouer la victoire.



Fabien Schmidt, l'ex coureur professionnel de l'UC Briochine-Bleu Mercure a été le plus rapide au sprint et s'est offert la dernière manche de la Coupe de France N3. Il a devancé Bérenger Brossel (Issoire Cyclisme Compétition) et Luca De Vincenzi (Pau Vélo 64).



Geoffrey Rouat se classe 9ème permettant ainsi au Béziers Méditerranée Cyclisme de figurer à la 9ème place du classement final de la coupe de France des clubs nationale 3.

Le staff et les coureurs peuvent se montrer satisfaits de ce top 10 dès leur première saison à ce niveau.



Nous remercions tous les partenaires qui ont rendu cela possible et plus particulièrement la ville de Béziers qui nous a permis de réaliser cette belle saison.



A noter que les espoirs Rémi Castelain et Elder Cölln, formés au club, n'ont pas démérité sur cette course de haut niveau.

Steeve Touboul a respecté les consignes et a terminé 3ème du sprint du peloton à 3'45" du vainqueur.





Classement :



1. SCHMIDT Fabien UC BRIOCHINE les 151,2 km en 3h42'00'' (moy. 40,865 km/h)

2. BROSSEL Bérenger UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE à 00''

3. DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 ''

4. PROTIN Célian UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE ''

5. QUINIO Adrien UC MORLAIX ''

6. GLOT Raphael VELO CLUB AVRANCHINAIS ''

7. REYBOZ Vincent GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 ''

8. BOUDSOCQ Antoine GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 ''

9. ROUAT Geoffrey BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME ''

10. MENTHEOUR Paul Mikael UC BRIOCHINE ''

11. BARBIN Louis US ST HERBLAIN ''

12. TANGUY Hugo HENNEBONT CYCLISME ''

13. DAUDIN GUENEGOU Franck SABLE SARTHE CYCLISME PDL ''

14. DE MARANS Alexandre GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 à 04''

15. THEVENEZ Geoffrey UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE à 01'57''

16. CERESUELA Mathieu LESCAR VELO SPRINT à 02'06''

17. GRELLA Benjamin ES TORIGNI CYCLISME ''

18. CHAILLAN Emanuel GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 ''

19. FILLION Erwann MOYON PERCY VELO CLUB ''

20. HANCKE Charles ESEG DOUAI ''

21. CLERE Emilien UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE ''

22. JOIN Alexandre UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE ''

23. DESMORTREUX Martin MOYON PERCY VELO CLUB ''

24. DEGOT Damien ESEG DOUAI ''

25. SOUFFACHE Stellio SABLE SARTHE CYCLISME PDL ''

26. ZEHNICH Dorian UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE ''

27. BERNARD Baptiste ESEG DOUAI ''

28. POLAERT Alexandre VC LUCEEN ''

29. URBAIN Mathieu VC LUCEEN ''

30. LAMBERT Mathieu SABLE SARTHE CYCLISME PDL ''

31. CUEFF Romain VELO CLUB AVRANCHINAIS ''

32. MICHEL Quentin US ST HERBLAIN ''

33. GUY Titouan LESCAR VELO SPRINT ''

34. LE PAGE Samuel UC MORLAIX ''

35. SOUBES Yohan TEAM 24 ''

36. SUBILS Julien DN OCCITANIE CYCLISME ''

37. MEYER Arthur GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 à 02'12''

38. PATOUX Cyrille ES TORIGNI CYCLISME ''

39. DELESTRE Alexis SABLE SARTHE CYCLISME PDL à 02'21''

40. BRUYAS Cyril GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 à 02'23''

41. CARLET Pierre PAU VELO 64 à 03'40''

42. ROYER Jeremy VELO CLUB AVRANCHINAIS à 03'45''

43. CADIOU Raphaël UC MORLAIX ''

44. BOHAL Victor US ST HERBLAIN ''

45. TOUBOUL Steeve BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME ''

46. ARTHEIN Fabien Nicolas DN OCCITANIE CYCLISME ''

47. BURLOT Samuel UC BRIOCHINE ''

48. HELARY Steven UC BRIOCHINE ''

49. RAYNAUD Baptiste UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE ''

50. CHEVAU Sebastien SABLE SARTHE CYCLISME PDL à 03'50''

51. PRIEUR Elian DN OCCITANIE CYCLISME à 03'52''

52. GOUPIL Bertrand VC LUCEEN ''

53. SALMON Grégoire ES TORIGNI CYCLISME à 04'29''

54. ALLUE Julien BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME à 05'02''

55. ROYNARD Jérémy MOYON PERCY VELO CLUB ''

56. LEROY Loann US ST HERBLAIN ''

57. CAILLIAU Taïno CREUSE OXYGENE ''

58. PASQUET Audric TEAM 24 ''

59. BOURDON Cyril DN OCCITANIE CYCLISME ''

60. LESELLIER Arnaud ES TORIGNI CYCLISME à 05'06''

61. BARON Adrien MOYON PERCY VELO CLUB ''

62. BRUGET Axel UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE ''

63. LATREILLE Ayrton LESCAR VELO SPRINT ''

64. RIVALLAIN Hugo HENNEBONT CYCLISME ''

65. SIMON Yohann MOYON PERCY VELO CLUB ''

66. BENCHEHIDA Djilali UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE à 05'08''

67. MOUQUET Vincent VC LUCEEN ''

68. CHAUVIN Scott ES TORIGNI CYCLISME ''

69. RICHARD Valentin ESEG DOUAI ''

70. DOMENC Hugo DN OCCITANIE CYCLISME à 06'17''

71. CÖLLN Elder BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME ''

72. BUNODIERE Guillaume VELO CLUB AVRANCHINAIS à 06'19''

73. CASTELAIN Remi BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME à 06'21''

74. DEBROISE Dorian VELO CLUB AVRANCHINAIS à 06'29''

75. VOISIN Clément VC LUCEEN à 06'33''

76. GUERET Théo MOYON PERCY VELO CLUB à 06'35''

77. BENEYROL Jeremy TEAM 24 à 06'44''

78. HUCK Léandre ESEG DOUAI à 07'30''

79. LEROY Victor BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME à 08'33''

80. MORVAN Lucas UC BRIOCHINE à 08'50''

81. TABOURET Clément VELO CLUB AVRANCHINAIS à 08'54''

82. PICHON Bastien ESEG DOUAI ''

83. TARDIVEL Theo HENNEBONT CYCLISME à 10'30''

84. GUEDON Antoine DN OCCITANIE CYCLISME à 10'47''

85. KERVRAN Kevin SABLE SARTHE CYCLISME PDL à 13'48''





Classement de la 2ème manche :

1. UC BRIOCHINE 41 pts

2. GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 34

3. UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE 25

4. UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE 23

5. PAU VELO 64 20

6. UC MORLAIX 16

7. VELO CLUB AVRANCHINAIS 15

8. BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME 12

9. US ST HERBLAIN 10

10. HENNEBONT CYCLISME 9

11. SABLE SARTHE CYCLISME PDL 8

12. LESCAR VELO SPRINT 5

13. ES TORIGNI CYCLISME 4

14. MOYON PERCY VELO CLUB 2

15. ESEG DOUAI 1





Classement final de la Coupe de France N3 :



1. HENNEBONT CYCLISME 69 pts

2. UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE 58

3. ESEG DOUAI 51

4. GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 50

5. UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE 47

6. VELO CLUB AVRANCHINAIS 45

7. ES TORIGNI CYCLISME 44

8. PAU VELO 64 38

9. BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME 38

10. MOYON PERCY VELO CLUB 34

11. LESCAR VELO SPRINT 33

12. US ST HERBLAIN 30

13. UC MORLAIX 24

14. TEAM 24 24

15. SABLE SARTHE CYCLISME PDL 18

16. VC LUCEEN 14

17. DN OCCITANIE CYCLISME 12

18. UC BRIOCHINE -49

19. SC BOULONNAIS CASINO GOLDEN - PALACE - BSM -84

20. VS HYEROIS -180

20. CSCA PROPRETE 2000 -180

20. ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE -180