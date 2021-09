Europe - Chargeur commun : une proposition très attendue demandée par le Parlement Européen

Les chargeurs mis au rebut et inutilisés accumulent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année

Au cours de la dernière décennie, le Parlement a exhorté la Commission à présenter une proposition sur un chargeur commun pour lutter contre les déchets électroniques et faciliter la vie des consommateurs.

Le Parlement européen et sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs insistent depuis des années sur une solution de chargeur commun, demandant continuellement à la Commission d'agir par le biais d'une série de rapports d'initiative, de résolutions et de questions adressées aux commissaires.

En 2014, le Parlement a fortement plaidé en faveur d'un chargeur commun pour tous les téléphones portables lors des négociations de la directive sur les équipements radio (RED).

Depuis lors, plusieurs autres initiatives du Parlement ont demandé directement ou indirectement la normalisation des chargeurs de téléphones portables, comme une résolution adoptée le 30 janvier 2020 appelant la Commission à introduire une norme pour un chargeur commun « de toute urgence ».

En outre, dans une récente résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d'action pour l'économie circulaire, les députés ont appelé la Commission à introduire d'urgence un chargeur commun pour les smartphones et les appareils similaires afin de garantir au mieux des options de charge standardisées, compatibles et interopérables et ont demandé à la Commission de préparer une stratégie de découplage des chargeurs et un étiquetage harmonisé.

Devis

Déclaration de la présidente de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement, Anna Cavazzini (Verts/ALE, DE), sur la proposition de chargeur commun présentée le 23 septembre par la Commission :

« Au cours de la dernière décennie, le Parlement européen a poussé la Commission à déposer une proposition sur un chargeur commun en vue de lutter contre les déchets électroniques, de faciliter la vie des consommateurs et de leur permettre de faire des choix durables.

Cette initiative comprend de nombreux éléments importants pour notre commission, tels que l'harmonisation du point de recharge permettant le bon fonctionnement du marché intérieur, un niveau élevé de protection des consommateurs et la réduction des déchets électroniques.

Nous devons enfin nous débarrasser de l'encombrement des câbles dans nos tiroirs ; nous en avons assez d'avoir le mauvais câble de charge dans notre sac à dos pour l'appareil que nous transportons. Des câbles de charge uniformes aideront les consommateurs à économiser de l'argent et à économiser les ressources de la planète.

Les équipements électriques et électroniques continuent d'être l'un des flux de déchets dont la croissance est la plus rapide dans l'UE. Il est particulièrement important que les règles proposées s'appliquent non seulement aux smartphones, mais également aux tablettes et autres appareils mobiles, comme le demande le Parlement. Les évolutions technologiques rapides doivent être prises en compte, d'autant plus que la Commission a déjà perdu tant de temps.

Le Parlement va maintenant travailler sur cette proposition législative. Nous ferons tout notre possible pour assurer une coopération harmonieuse avec la Commission et le Conseil afin de parvenir à un accord qui profitera aux consommateurs européens ainsi qu'à l'industrie, avec les objectifs de l'accord vert européen en son cœur ».

Illustration : https://pixabay.com/photos/charging-the-battery-power-outlet-2815741/