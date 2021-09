Sète - Programme du Roquerols - du 23 septembre au 16 octobre 2021

CLUB GEORGES BRASSENS

LA PIETÀ • RAT’SHAK • MARIE CHEYENNE

MARTIN MABZ 20h30. 6€/Tarif réduit 3€. Chanson

Depuis 2015, Le Club Georges Brassens organise un concours de chanson française,

«le Trophée Georges Brassens». Ce concert d’1h30 réunit des Gagnants des Trophées Brassens. Ces nouveaux

talents rendent hommage au Maître à leur manière ! Avec : La Pietà, Rat’Shak, Marie Cheyenne, et Martin Mabz.

VEN 24 SEPT

TONY TRUANT INVITE

21h. 9€/Tarif réduit 6€. Concert Rock

Tony Truant & ses 2 Solutions un spectacle Maximum Booga Wooga, une création originale cent pour cent sans

pipe et sans moustache sur des airs endiablés et entraînants et de façon compréhensible à tous. Tony Truant &

ses 2 Solutions jouent leurs plus grands succès : Fais pas chier quand je travaille, Je te hais pour tout ce que tu

m’as fait mais c’est pour le reste que je te déteste, Ma femme croit que tu es morte... Ne manquez pas

cet instant magique, demain sera trop tard même s’il vous appartient…

SAM 25 SEPT

Calamartothèque - Ateliers Artistiques

10h-12h et 14h-16h. Gratuit. Les artistes de la Calamartothèque proposent des ateliers de pratiques artistiques.

CARGO GORILLE : DJ SKEVITZ

19h. 6€/tarif réduit 3€. Djs, Fiesta. Moitié du duo SupaGroovalistic et cofondateur de la webradio lilloise

Comala Radio, les DJ sets de Skevitz font la part belle au «global groove» entre afro, brazil, house, disco et plus !

DIM 26 SEPT

17h30. Causerie

L’écriture de Brassens, une histoire d’amour avec les mots par Jean-Louis Garitte. «Chez moi tout part des

mots. Je suis amoureux des mots» disait Brassens. Seront mis en évidence les spécificités de l’écriture poétique

de Brassens. Depuis le vocabulaire souvent désuet jusqu’aux allusions littéraires en passant par les expressions,

les «phrases défigées» et les noms propres.

20h30. Causerie, Concert

Causerie musicale autour des subtilités de la musique de Brassens par Yves Richard,

Nicolas et Fabien Del Rox, suivie d’un concert.

Inclus dans l’accès jour

MER 29 SEPT

18h. Vernissage Association Quote P’art présente “7 COPINES À BORD” du 24 Sept au 31 Déc.

À l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Georges Brassens à Sète, Quote p’Art, association

sétoise, présente sept artistes femmes pluridisciplinaires qui souhaitent créer, performer et réaliser des

oeuvres autour du répertoire de Georges Brassens et de sa ville.

JEUDI 30 SEPT, 1er OCT et 3 OCT

LA TOUR DES MIRACLES - IVAN MORANE

20h30. 15€/Tarif réduit 12€. Théâtre

Paru en 1954, le second roman de Georges Brassens La Tour des miracles a été écrit en 1950 lorsqu’il habitait

chez Jeanne. Porté pour la première fois à la scène, et interprété par deux comédiens jouant des dizaines de personnages,

Truffé de dialogues et de situations surréalistes et comiques, de figures incroyables, ce texte ne peut

que réjouir tous ceux qui rient, pleurent, se révoltent ou s’enthousiasment à l’écoute des chansons de Brassens !

SAM 02 OCT

ROCK IT TO THE MOON : TIÑA

20h30. 12€/Tarif réduit 9€. Indie rock, Pop

Tiña est groupe d’indie-rock londonien mené par Josh Loftin. Leur pop de marginaux est faite de

désinvolture qui leur donne une classe si particulière, véhicule parfait pour porter ces mélodies

cathartiques, impossibles à ne pas fredonner pendant le reste de la journée.

MER 06 OCT

SEMAINE BLEUE - « Les Séniors chantent Brassens »

14h30. 6€/Tarif réduit 3€. Concert

En partenariat avec l’association AMMI, dirigée par le Chef de choeur Jean Michel BALESTER et ses musiciens -

Fabien Marly : Contrebasse, Denis Fénelon : Clavier, Jérome Jehanno : Trompette.

JEU 07 OCT

DAVY KILEMBÉ

20h30. 6€/Tarif réduit 3€. Chanson

Parce qu’il aime plus que tout ces aventures intérieures qui rendent la vie plus agréable. Davy Kilembé s’est

fait une spécialité de ces douces promenades au long cours, où les mots savent prendre leur temps pour nous

sortir de notre torpeur.

SAM 09 OCT

CARGO GORILLE : DJ OIL LIVE+Dj

19h. 6€/tarif réduit 3€. Concert, Dj.

Dj Oil présente son nouveau projet Blind Voodoo. Issu d’une collaboration étroite avec Niktus le bassiste de

FFF, il sera à Sete pour un long set dj et live. Afro futurism et high tek jazz pour le producteur des

Troublemakers qui connaît bien Sète pour y avoir joué de nombreuses fois (Worldwide Festival, Bazr...).

MER 13 OCT

DICTÉE CAFÉ LITTÉRAIRE

18h. Inclus dans l’accès journée. Dictée Brassens ouverte à tous, petits et grands. Animation : Tino Di Martino

JEU 14 OCT

Conférence & concert : Brassens et la famille italienne

18h. Inclus dans l’accès journée. Conférence qui retrace les liens qui unissent Brassens à l’Italie avec

Isabelle Felici de l’Université Paul Valéry UPV de Montpellier, en partenariat avec l’association Dante Alighieri,

suivi d’un concert 100 ANNI DI BRASSENS TRA ITALIA ET SÈTE par Alessio Lega, voix et guitare,

Guido Balboni, accordéon et voix, et Rocco Marchi, basse et percussion. Le concert propose des chansons de

Georges Brassens en italien et dans différents dialectes, ainsi que de chants populaires.

VEN 15 OCT

COLLOQUE SUR L’ANARCHIE - Brassens en marge

11h-18h. Inclus dans l’accès journée. Organisé par l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ReSO, colloque sur

ses liens avec l’anarchisme, à travers sa participation aux activités de l’organe de la Fédération anarchiste, Le Libertaire,

et son engagement qui se poursuit sous d’autres formes quand il quitte le journal, y compris une fois le

succès arrivé. Organisé par avec Alessio Lega interprétant des chants du répertoire anarchiste français et italien.

Pierre de Gaillande & Joel Favreau - Bad Reputation

20h30. 19€/Tarif réduit 16€. Chanson. Pierre de Gaillande est Américain d’origine française, traducteur de

Brassens en anglais (Bad Reputation) il viendra accompagné de Joel Favreau, guitariste de Brassens.

SAM 16 OCT

CALAMAR TOTHEQUE - ATELIERS ARTISTIQUES

10h-12h. Les artistes de la Calamartothèque proposent des ateliers divers de pratiques artistiques.

CARGO GORILLE : Tropical Discotheq - Emile Omar

19h. 6€/tarif réduit: 3€. Djs, Fiesta. Emile Omar, producteur et digger, auteur de la compilation Brassens

echos du monde revient pour une fiesta nocturne où ses platines érudites propagent une irrésistible guinche.

LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS !

“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation qui convie petits et

grands à vivre une expérience Brassens unique et moderne à la rencontre de sa vie, son oeuvre,

et des empreintes qu’il a laissées dans sa ville et sur ses habitants. Retrouvez toutes les semaines :

“RemBobino”

Toutes les semaines, Rembobino vous invite à la projection de films autour de

Georges Brassens à 14h dans la salle du cabaret Patachou, au coeur du Roquerols:

Mercredi : Porte des lilas, de René Clair avec Georges Brassens et Pierre Brasseur…

Jeudi: Trois sur la photo, de Sandrine Dumarais : Brel, Brassens, Ferré.

Vendredi : Georges Brassens, une histoire de femmes. (archives inédites de l’INA)

Samedi : Le regard de Brassens, de Sandrine Dumarais

Et tous les jours de 15h30 à 17h, projection en boucle du film de Rémi Sautet : La Supplique des Sétois.

“Les Matinées musicales”

Pour accompagner votre déjeuner les professeurs du conservatoire en performance sur le pont du Roquerols.

Tous les jours de 11h à 13h30

“JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT”

Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts.

Tous les mercredis de 11h à 12h - tarif unique 6€

Lulu Berenguer

Déambulation musicale dans le Roquerols.

Tous les mercredis de 11h à 14h - inclus dans l’accès journée

“Escape Game Brassens”

En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de Brassens en immersion sur application mobile dans une scénographie grandeur nature.

Parties en vente à la billetterie du bateau, Tarif unique 5€

LA VISITE COMMENTÉE DU ROQUEROLS Tous les jours à 11h et 15h - inclus dans l’accès journée

INFOS PRATIQUES

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DÈS 11H

Fermetures exceptionnelles les 8, 10, 12 Octobre pour cause de croisières.

Bar Restaurant & Tapas :

Carte élaborée sous la supervision bienveillante de Pierre Vedel ami de Georges, préparée avec application

et amour par les célèbres “The Marcel” et “Maison Politi”, et servie par l’équipe de Jimmy en cuisine.

Service de 12h à 15h30 et de 18h à 22h30.

sete.fr/menu-brassens

TARIFS

Le bateau du centenaire Brassens, amarré quai du Maroc, permet d’accueillir 250 personnes maximum. Les cartes

d’abonnement vous permettent d’accéder au bateau à volonté et de profiter des tarifs réduits sur les

concerts. Accès gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus (accompagnés avec un plein tarif ou tarif réduit).

Le bar et la restauration sur le bateau n’acceptent le paiement qu’en CB uniquement.

Plein tarif bateau + Espace Brassens : 9€ / Réduit : 4,50€

Tarif Famille bateau + Espace Brassens (2 adultes/2 enfants) : 21€

Plein tarif bateau : 6€ / Réduit : 3€

Tarif famille bateau (2 adultes/2 enfants) : 14€ / Tarif groupe bateau (+10 personnes) : 4€

Carte abonnement accès jour “Il suffit de passer le pont” (1 mois) : 15 €

Carte abonnement accès jour “La route aux 4 chansons” (3 mois) : 25 €

Carte abonnement accès jour “La route qui mène à 100 ans” (6 mois) : 39 €

- BATEAU-PHARE LE ROQUEROLS -

GARE MARITIME - TERMINAL CROISIÈRE QUAI DU MAROC - 34200 SÈTE

Retrouvez toutes les informations par téléphone au 04 99 04 71 71