Occitanie - E.Leclerc reconduit son opération "Nettoyons la nature" pour la 24ème année, du 24 au 26 septembre

L'opération "Nettoyons la nature" organisée par les Centres E.Leclerc revient en 2021 pour sa 24ème édition. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de volontaires de tous âges qui agissent concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels, dégradés par des déchets.

Une grande mobilisation pour la préservation de l'environnement

L’opération "Nettoyons la nature" est la plus grande opération de nettoyage de la nature en France : elle compte cette année 549 980 participants. Les 24, 25 et 26 septembre prochains, les bénévoles se réuniront pour nettoyer sites urbains ou ruraux, qu’ils auront préalablement sélectionnés.

Cette année étant marquée par la crise sanitaire du COVID-19, E.Leclerc invite les participants à respecter les gestes barrières lors de la manifestation.

« Nettoyer la nature », c’est dans la culture de l’enseigne depuis plus de 20 ans

Depuis 1997, E.Leclerc rassemble des bénévoles qui s’engagent à ramasser les déchets du site de leur choix afin d’éliminer un maximum d’éléments polluants en un minimum de temps. Cette opération permet d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne l’ensemble de la planète.

Le Mouvement E.Leclerc a créé cette opération il y a maintenant 24 ans avec pour ambition de préserver la nature, mais aussi de sensibiliser par la pédagogie et la convivialité à la valeur inestimable que représentent nos terres, plages, montagnes et espaces verts. Cette année, cet élan de solidarité doit se poursuivre pour préserver nos beaux paysages et parce qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les bons gestes !