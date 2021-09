Sète - Ile de Thau : le tournage de la série "Reuss" a débuté

Après cinq mois de préparation, le tournage de la série Reuss a commencé lundi 13 septembre au niveau du Globe à l’Ile de Thau, non loin de la médiathèque Malraux.

Cette comédie musicale sera séquencée en 10 épisodes de 25 min chacun et diffusée sur France TV Slash, la chaîne 100 % numérique de France Télévisions. Trois semaines de tournage vont avoir lieu exclusivement à l’Ile de Thau et des scènes seront également tournées dans d’autres quartiers de Sète. Pour une production à 90 % locale.

Cette série est réalisée par Mohamed Chabane et Théo Jourdain, et produite par Lizland films.

Le synopsis ?

Les résultats du bac viennent de tomber et les vacances d’été peuvent enfin commencer pour Hanane, Maïssa et Ambre. Trois meilleures copines qui ont grandi dans la même cité. C’est l’été de tous les possibles, celui des premiers amours, des décisions d’avenir et du passage à l’âge adulte. Mais lorsque Djamel le frère d’Hanane, à peine revenu dans la Cité après des mois d’absence, est agressé par un individu masqué, Hanane, Maïssa et Ambre se mettent en quête de démasquer l’agresseur…