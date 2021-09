Occitanie - Les Semaines de l'Évolution Professionnelle en Occitanie

Les opérateurs du Conseil en Évolution Professionnelle, composés en Occitanie de l’APEC et du Réseau EVA (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture) organisent les Semaines de l’Évolution Professionnelle, du 4 au 15 octobre prochain, un évènement gratuit, 100% digital, dédié aux entreprises, salariés et indépendants du secteur privé.

Au programme : plus d’une centaine de webinaires sur le thème de la formation, de l’évolution professionnelle, de l’orientation, ou encore des mutations du monde du travail.

Durant deux semaines, les experts vont interagir avec les participants et répondre à leurs questions à travers une centaine de webinaires. Sans inscription et entièrement gratuites, les visioconférences sont accessibles à toutes et à tous, sans condition d’âge, quel que soit le niveau de formation, le statut, la fonction ou le domaine d'activité.

Engagés et mobilisés autour de cet événement, l’ensemble des partenaires partagent la même conviction : l’évolution professionnelle est un levier de performance, tant pour les salariés du privé et les indépendants que pour les entreprises. Rappelons que le conseil en évolution professionnelle constitue un processus gratuit d’appui pour faire le point sur sa situation professionnelle, et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l’évolution.

« Le Conseil en Évolution Professionnelle est une opportunité extraordinaire offerte aux salariés qui ne savent pas toujours comment s’y prendre. De nombreux actifs ne se sentent pas à leur place ou ont envie d’évoluer mais n’ont pas les clés pour amorcer un nouveau virage. Ce service apporte des réponses concrètes. Dans un premier temps, on réalise un état des lieux et on informe la personne sur ce qu’un changement de métier implique. Nous creusons des pistes et établissons les motivations. Nous délivrons également un premier niveau d’information sur les dispositifs existants pour financer une formation. Puis, si le bénéficiaire a besoin d’aller plus loin, nous passons au deuxième niveau qui consiste à formaliser le projet, à identifier le marché de l’emploi, à monter un dossier de demande de financements, etc. Le CEP propose également des conventions de stage pour une immersion. Il n’y a rien de mieux ! » explique Marie Delon, directrice du projet CEP Occitanie.

Les Semaines de l’évolution professionnelle

Du 4 au 15 octobre 2021

100 % digital, gratuit et sans inscription

Plus de 100 webinaires proposés

Découvrir le programme des Semaines de l'évolution professionnelle (semaine-evolution-professionnelle.fr)