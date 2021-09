Hérault - Pour le Rassemblement National il est urgent de baisser les taxes sur l'essence !

BAISSONS D'URGENCE LES TAXES SUR L'ESSENCE !

Alors que les prix à la pompe se sont envolés de presque 20% en un an et pourraient atteindre 2€ le litre, le Rassemblement National de l’Hérault soutient la proposition de Marine Le Pen de baisser d’urgence les taxes sur le carburant.

En effet, les taxes représentent près de 60% du prix à la pompe. Nous ne supportons plus que les automobilistes soient considérés comme les vaches à lait du gouvernement et d’Emmanuel Macron ! Afin de rendre du pouvoir d’achat aux Français, nous réclamons la fin des « taxes sur les taxes » en supprimant la TVA qui pèse sur la TICPE (taxe sur les carburants et l’énergie).

Dans le cadre d’une journée d’action nationale du RN ce samedi 25 septembre, nous mènerons des actions de terrain dans tout l’Hérault pour présenter cette mesure de bon sens et les propositions de Marine Le Pen pour mettre fin au racket fiscal des Français.

Photo d'illustration