Occitanie - Relance économique : l'Urssaf accompagne les entreprises

L’Urssaf Languedoc-Roussillon s’inscrit dans la démarche nationale d’aide à la relance et à la reprise économique en lançant un plan d’accompagnement au cas par cas pour soutenir les entreprises dans la sortie de crise et favoriser la reprise économique.

Bilan de l’accompagnement durant la crise

Durant la crise, l’Urssaf a joué pleinement son rôle d’amortisseur économique et social. Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour tous nos publics. Le financement de notre système de protection sociale a garanti le maintien du versement des prestations (santé, famille, chômage, maladie).

Pour les employeurs, 4 mesures principales ont été mises en place : report total ou partiel des cotisations, mesures d’exonération et d’aide au paiement, échéanciers personnalisés.

En Languedoc-Roussillon, plus de 287 millions d’euros de cotisations sociales ont été reportés par les employeurs et près de 200 millions d’euros d’exonérations de cotisations et d’aides au paiement.

Aujourd’hui, 93 % des entreprises payent leurs cotisations à l’échéance.

Pour les indépendants, 4 mesures ont été mises en oeuvre : reports d’échéances, réductions de cotisations, échéanciers personnalisés auxquels se sont ajoutées des aides directes.

Plus de 15 000 indépendants ont été soutenus par des aides financières pour un montant de 13 millions d’euros.

« Informer, aider, accompagner. Dès le mois de mars 2020, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a été présente au quotidien aux côtés de ses publics en proposant des solutions adaptées à leur situation face à la crise.

La solidarité et son financement sont au coeur de l’action des équipes de notre organisme.»

François Hiebel,

Directeur de l’Urssaf Languedoc-Roussillon

Le plan de relance

L’Urssaf Languedoc-Roussillon s’inscrit dans la démarche nationale d’aide à la relance et à la reprise économique à travers le déploiement de mesures conçues spécifiquement pour accompagner les employeurs et les indépendants dans la sortie de crise en mettant en oeuvre un plan au cas par cas.

L’Urssaf contacte les employeurs et indépendants : elle leur propose des échéanciers de paiement adaptés à leur situation pouvant aller jusqu’à 3 ans. En cas de besoin, ces délais peuvent être renégociés.

Par ailleurs, pour les entreprises en difficulté, l’Urssaf propose un entretien de sortie de crise afin d’orienter l’entreprise vers le dispositif le plus adapté.

L’objectif de l’Urssaf est de donner du temps aux employeurs et aux indépendants. Nous continuerons d’aider et de soutenir nos publics dans la sortie de crise afin que l’activité reprenne.

A la fin du mois d’août, ce sont plus de 32 000 plans d’apurement de la dette qui ont été engagés avec les employeurs et indépendants du Languedoc-Roussillon.

« Ce changement de posture de la part de l’Urssaf, salué par les employeurs et les entrepreneurs durant la crise, était amorcé par notre réseau bien avant 2020.

Nous continuerons donc à jouer pleinement notre rôle d’accompagnement auprès du tissu économique dans la relance, en proposant progressivement des plans adaptés à la situation de chaque employeur et entrepreneur pour leur permettre de reprendre sereinement leur activité.»

Yann-Gaël Amghar,

Directeur de l’Urssaf Caisse nationale

Renforcement des contrôles contre le travail illégal

Les contrôles comptables d’assiette, visant à vérifier la bonne application de la législation et à accompagner les entreprises dans la correction de leurs erreurs déclaratives, se poursuivent uniquement sur des entreprises non fragilisées économiquement.

Les contrôles liés à la lutte contre les fraudes et le travail illégal n’ont pas été interrompus durant la crise sanitaire et les équipes de l’Urssaf se sont mobilisées dans la lutte contre la fraude au chômage partiel.

Ces contrôles se poursuivent et se renforcent avec pour objectifs la garantie de la préservation des droits sociaux des salariés, la sécurisation du financement du système de protection sociale, et la contribution à la concurrence loyale des entreprises.

« Notre objectif est que toutes les entreprises reprennent et poursuivent leur activité et non pas de les mettre en difficulté.

Pour les accompagner dans la reprise, nous devons également oeuvrer pour le maintien d’une concurrence loyale entre les entreprises. Nous devons être intransigeants dans la politique de lutte contre les fraudes et le travail illégal, seule garantie de préservation des droits des salariés et du financement du système de protection sociale.»

Bernard Massas,

Président du Conseil d’Administration de l’Urssaf Languedoc-Roussillon