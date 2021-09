Perpignan - Seven inaugure une station multiénergie à Perpignan

L’entreprise SEVEN et ses partenaires GRDF et VECTALIA, acteurs majeurs de la mobilité verte, ont inauguré à Perpignan une station de bioGNV (sous sa forme comprimée bioGNC) et bioH2, le 22 septembre 2021. SEVEN a financé et construit cette station multiénergie évolutive et assure la distribution de ses carburants alternatifs à destination de tous les publics.

Spécialisée dans le développement et la distribution de carburants alternatifs durables, l’entreprise SEVEN vient de présenter aux Perpignanais la première station de bioGNC de la ville ouverte au grand public, 24h/24 et 7j/7. Située dans la zone d’activité de Torremila et accessible à tous types de véhicules, la station est approvisionnée localement. Elle permettra de ravitailler la flotte qui roule déjà au GNV et au bioGNV et d’en renforcer le parc actuel. SEVEN a prévu d’investir au total 4,5 millions d’euros sur cette opération.

Implantée sur 4000 m², la station est équipée de quatre bornes de recharge rapide en bioGNC et en accueillera deux autres sous 18 mois en bioH2 (bioHydrogène, autre carburant alternatif exploité par SEVEN). Le rechargement s’effectue en 10 minutes environ pour l’avitaillement d’un véhicule lourd et en quelques minutes pour un véhicule léger. Elle offrira à tous les acteurs du territoire (collectivités, professionnels, particuliers) une solution respectueuse de l’environnement réduisant fortement les gaz à effet de serre et les polluants locaux.

« Notre offre est très compétitive, avec un prix public inférieur de 30% environ par rapport au diesel » précise Jean-Michel Richeton, président de SEVEN. « Nous le devons à la base solide de bus et de cars apportée par Vectalia. »

Caractéristiques techniques de la station

• Capacité de compression : 2x700Nm3/h

• Stockage : 1200 Kg

• Jusqu’à 6 pistes PL

GNV et bioGNV, des solutions vertueuses et compétitives

Identique au gaz naturel que l’on utilise pour le chauffage, le GNV est extrait de gisements naturels. Cette énergie primaire ne nécessite aucune transformation susceptible de polluer. Il est exploitable sous deux formes, la plus répandue étant la forme comprimée (GNC). Encore plus vertueux, le bioGNV est produit par la méthanisation des déchets organiques locaux d’origines végétale et animale. La technologie des motorisations GNV/bioGNV est aujourd’hui une solution industrialisée, fiable, sûre et éprouvée.

Bénéficiant d’un bilan carbone quasi neutre et d’une autonomie et d’une puissance comparables aux carburants classiques, ces solutions écocitoyennes ne rejettent presque aucune particule fine et procurent un confort optimal aux conducteurs comme aux riverains (moteurs zéro odeur, zéro fumée, deux fois moins bruyants qu’un moteur diesel avec moins de vibrations). Le GNV/bioGNV est aussi très compétitif, jusqu’à 30% moins cher que le diesel.

SEVEN, acteur et promoteur de la démocratisation du bioGNV

SEVEN est née en mars 2017 à Montpellier avec l’idée de promouvoir le bioGNV produit en région. Depuis, l’entreprise développe un modèle territorial de production et de distribution de bioGNV en circuit-court, pour accélérer la transition énergétique du secteur des transports. A la tête d’un collectif inédit qui fédère des collectivités territoriales, des grands groupes et des PME, SEVEN a remporté plusieurs appels à projets, nationaux et européens pour l’émergence d’une filière bioGNV territoriale. En 2020, SEVEN Occitanie a ouvert son capital à l’AREC, fonds énergie de la Région Occitanie.

Perpignan, modèle en terme de mobilité verte

Avec ses deux unités qui produisent du biométhane, Perpignan Méditerranée Métropole est une vitrine dans ce domaine. L’inauguration d’une station de carburants alternatifs durables confirme le leadership de l’agglomération en matière de mobilité verte, elle qui bénéficie d’une avance de 10 ans sur la loi de transition énergétique qui fixe cet objectif pour la France en 2030.