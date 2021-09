Castelnau-le-Lez - Conseil municipal 20 septembre 2021 – Solidarité et attractivité pour la séance de rentrée

Exonération de taxes pour l’agriculture castelnauvienne

L’épisode de gel d’avril 2021 a fortement touché les exploitations agricoles. Compte-tenu de l’ampleur du phénomène, un dégrèvement pour perte de récolte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a été décidé par l’Etat, au profit des agriculteurs concernés (exploitants des vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et viticulteurs) pour l’année 2021.

Soucieuse de compléter et prolonger ce dispositif, la Ville a décidé d’accorder aux agriculteurs castelnauviens une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l’année 2022.

Charte de l’évènementiel écoresponsable

La Ville de Castelnau-le-Lez souhaite poursuivre son engagement vers l’éco-responsabilité et l’éco-exemplarité, et les nombreux événements qui se tiennent chaque année sur le territoire de la commune ne doivent pas faire exception.

En effet, les différentes manifestations, qu’elles soient d’initiative municipale, associative ou professionnelle, sont, pour certaines, particulièrement emblématiques avec un rayonnement régional et peuvent rassembler un grand nombre de participants. La Ville est souvent partenaire de ces événements, par le biais de prêts de salles, de mises à disposition de matériel ou de moyens humains, par le versement de subventions ou encore par un relais communication.

Parce que tout événement éphémère, qu’il se déroule sur la voie publique ou en intérieur, peut avoir des effets négatifs sur l’environnement (consommation de papier et d’énergie, déchets, pollution sonore ou lumineuse etc…), il est important d’agir en amont et d’encourager les différents acteurs à éco-concevoir leurs événements. Il s’agit par exemple de choisir en priorité des lieux accessibles en transports en commun, de limiter au maximum la communication papier, de réduire les impacts sonores, d’abandonner les objets « datés », de supprimer le plastique et le jetable etc…

C’est pourquoi, la Ville souhaite s’associer à la démarche de Montpellier Méditerranée Métropole qui a adopté la « Charte relative à l’organisation d’événements et manifestations responsables », en Conseil de Métropole du 7 juin 2021. Elle souhaite proposer à son tour, une charte des événements éco responsables aux associations et autres partenaires qui organisent des manifestations sportives, culturelles, festives sur son territoire.

Convention avec EPITECH

La commune de Castelnau-le-Lez a la chance d’accueillir sur son territoire un nombre croissant d’entreprises, notamment dans le domaine du numérique. Pourtant, comme partout sur le territoire national, une partie de sa population est aujourd’hui en difficulté pour accéder au numérique, que ces difficultés soient liées à un manque de moyens matériels ou à un déficit de connaissances techniques. Cette situation, souvent qualifiée de « fracture numérique » ou « d’illectronisme », est d’autant plus dommageable qu’aujourd’hui les nouvelles technologies sont devenues quasiment incontournables, qu’il s’agisse d’effectuer une démarche administrative, de déclarer ses revenus ou de communiquer avec ses proches à l’autre bout du monde.

Ne pouvant se satisfaire de cette situation, la Ville a décidé de faire de l’accès au numérique une « grande cause communale » en élaborant et en mettant en œuvre un véritable « plan numérique ». Objectif de ce plan : permettre à chaque castelnauvien de développer ses compétences dans le domaine.

Ce plan numérique s’est déjà traduit par de nombreuses actions : formation des agents municipaux et du CCAS à la fonction d’aidants numériques, déploiement d’ordinateurs en libre-accès, organisation d’ateliers de programmation informatique dans le cadre de la « Route du coding », ateliers de sensibilisation à l’intelligence artificielle auprès des enfants du conseil municipal des jeunes et de l’accueil de loisirs sans hébergement, équipements des écoles en tableaux numériques, en classes mobiles et en kits de robotique…

Mais ce plan numérique s’est également enrichi le 22 mai 2019 par la mise en place de permanences gratuites d’aide numérique organisées dans le cadre d’une collaboration avec l’école Epitech. La Ville renouvelle ce partenariat. Ces permanences se déroulement un mercredi par mois de 14h à 17h à la Maison des Proximités Prado-Concorde jusqu’au mois de décembre pour ensuite avoir lieu au moins deux fois par mois jusqu’en juin.

Dénommées « Castelnau déclic » et animées par des étudiants en informatique de l’école Epitech, elles sont destinées à tous les publics castelnauviens, jeunes, actifs, demandeurs d’emplois ou séniors, quel que soit leur niveau initial (débutants ou confirmés) ou leurs attentes. Tous peuvent y trouver un accompagnement individualisé, une assistance dans l’usage des ordinateurs, tablettes et smartphones, ainsi qu’une réponse à leurs diverses questions.

Le partenariat avec l’école Epitech, formalisé par une convention, se traduit par la mise à disposition par l’école à titre gracieux, d’étudiants en informatique chargés de l’animation de ces permanences. Occasion pour les étudiants de mettre en pratique les enseignements dispensés dans le cadre de l’école. A la commune, ce partenariat offre l’opportunité de proposer aux castelnauviens un service gratuit, de qualité en s’appuyant sur la richesse de la transmission intergénérationnelle. La convention est établie pour une durée de 9 mois, jusqu’au mois de juin 2022, mais elle a vocation à être renouvelée et éventuellement élargie en 2023.

Permanences pour les créateurs d’entreprises

En 2020, plus de 550 entreprises ont été créées à Castelnau-le-Lez et ce malgré la crise sanitaire. La ville connaît une dynamique entrepreneuriale soutenue, avec sur les 10 dernières années une progression de 85% du nombre d’entreprises.

Ce dynamisme démontre l’attractivité économique de la ville, cependant le parcours du créateur d’entreprise est souvent complexe. Nombre d’entrepreneurs ne bénéficient pas des appuis précieux auxquels ils peuvent prétendre, en termes de conseil et de financement. Même constat pour les repreneurs.

Pour favoriser les opérations de création ou de reprise, la ville s’est rapprochée de deux réseaux d’accompagnement et de financement : BGE Montpellier Cœur d'Hérault et Initiative Montpellier Pic Saint Loup. Des permanences vont être mises en place à la Maison des proximités du Devois. Elles auront lieu les mercredis (BGE) et vendredis (Initiative Montpellier Pic Saint-Loup).

En complément de ces permanences, le partenariat mis en place permettra d’organiser régulièrement des réunions à l’attention de la population et du tissu économique.

Favoriser les mobilités douces

La Ville de Castelnau-le-Lez souhaite s’engager aux côtés de son personnel pour favoriser les mobilités douces en termes de déplacements domicile-travail La Ville souhaite étudier l’adhésion au label employeur Pro-vélo, porté par Montpellier Méditerranée Métropole.

Le programme propose un accompagnement pour inciter les agents municipaux à utiliser le vélo. Ce label prévoit aussi un appui financier, via un cofinancement à hauteur de 10 000 € maximum, pour les collectivités de plus de 250 agents, ce qui est le cas de Castelnau-le-Lez