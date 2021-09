Frontignan - Des balades urbaines pour (re) découvrir sa ville

Le 25 septembre, 4 parcours en cœur de ville sont proposés dans le cadre de la grande concertation citoyenne proposée par la Ville autour de la requalification du cœur de ville.

La ville de Frontignan La Peyrade s’est engagée, en 2019, dans une profonde requalification de son coeur de ville, qui va bénéficier d’un financement conséquent à hauteur de 35 millions d’euros (Ville, Agglopôle, Département, Région, État).

Pour relever ce défi et répondre aux attentes des habitants autour de ce projet structurant, la municipalité élue en 2020, conduite par le nouveau maire, Michel Arrouy, a décidé de mener une grande concertation citoyenne pour imaginer et construire collectivement le coeur de ville de demain.

Balades urbaines et concertation

L’équipe municipale souhaite construire un projet concerté tout au long des mois à venir, à travers l’organisation de temps forts pour que les habitants puissent prendre part à la requalification du cœur de ville.

Pour l’occasion, une série de 4 parcours est programmée en cœur de ville afin de (re)découvrir la ville en marchant.

À la rencontre des commerces et activités de Frontignan (10h)

Profitez de ces deux heures pour découvrir et écouter vos commerçants et les diverses activités de l’écusson. L’occasion de partager vos expériences vécus, marcher sur les traces de la rue des bouchers, raconter vos souvenirs et porter un regard sur le centre-ville de Frontignan.

Balade au fil de la nature (10h30)

Profitez de ces deux heures pour regarder sous le prisme du vivant l’écusson. Participer au repérage de la végétation, du chemin de l’eau, rencontrez des habitants acteurs de la végétalisation, discuter sur la place des animaux dans le centre-ville…

Ça bouge ! Quelles mobilités ? (14h)

Grâce à cette promenade vous allez pouvoir découvrir de nouveaux raccourcis ! Mais aussi nous aider à comprendre comment les différents usagers du centre-ville se déplace, à pied, en vélo, en transports en commun ou en voiture ! Ensemble et durant deux heures nous allons souligner les atouts et inconvénients de la mobilité au sein de l’écusson…

Espaces publics, quels usages ? (14h30)

Nous avons besoin de vous pour comprendre comment les espaces publics de l’écusson fonctionnent, quels sont leurs usages actuels et ceux que vous souhaiteriez y voir se développer ? Durant deux heures nous déambulerons de place en place pour comprendre comment se dessine la ville…

Participation sur INSCRIPTIONS à :

L’Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville

Mairie annexe de la Peyrade

Avenue Maréchal-Juin

Maison du tourisme et de la plaisance

Avenue des Étangs

Maison Voltaire

Boulevard Victor-Hugo

Ou par e-mail à democratieparticipative@frontignan.fr (en indiquant nom, prénom et horaire souhaité)

Autant d’occasions à ne pas manquer afin de vous informer et participer à la construction du Frontignan la Peyrade de demain !

Maison des projets

Pour permettre la concertation la plus large, la ville a créé une Maison des projets, située en cœur de ville, à l’angle de la rue Victor-Anthérieu et du boulevard Victor-Hugo, cette dernière sera LE lieu stratégique pour avoir accès aux informations de la concertation, s’inscrire aux balades ou aux ateliers. La Maison des projets sera officiellement inaugurée ce vendredi 24 septembre.

Concertation en ligne

Vendredi 24 septembre, une plateforme numérique sera également lancée sur le site Internet Frontignan.fr afin de permettre une plus large concertation des habitants.

Plus d’infos : www.frontignan.fr