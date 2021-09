Frontignan - Semaine bleue 2021 : Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

La semaine bleue 2021, avec ses nombreux évènements gratuits, entre informations et loisirs, donne rendez-vous aux seniors du 6 au 12 octobre. Un moment fort à vivre ensemble en cette rentrée, après une édition 2020 annulée au regard de conditions sanitaires défavorables. Les inscriptions pour cette nouvelle édition à Frontignan la Peyrade débutent dès ce lundi 20 septembre.

Si les quelques jours annuels de la Semaine bleue proposent aux aînés de partager des moments conviviaux et de nombreuses activités, ils constituent aussi un moment privilégié pour rappeler la contribution des seniors à la vie sociale et culturelle, ainsi que les préoccupations et difficultés qu’ils rencontrent.

Comme à l’accoutumée, la semaine bleue s’ouvrira par une conférence autour du « bien vieillir ». Une conférence ouverte à tous sur la prévention des accidents de la rue, en présence de l'association AGIRabcd (Association Générale d'Intervenants Retraités Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement).

S’en suivra durant toute une semaine un programme riche en animations, avec des balades, des rencontres, de la littérature, des animations interactives, des jeux, du cinéma, … de quoi râvir l’ensemble des nos aîné.e.s.

Le mot des élu.e.s

Au terme d’une période inédite nous ayant contraints d’interrompre un grand nombre d’activités, la vie a heureusement repris progressivement son cours, même si la vigilance reste plus que jamais de mise.

L’heure est à nous retrouver et de rattraper le temps perdu, tout en continuant de respecter les gestes barrières, à l’occasion de la semaine bleue qui fête, cette année, ses 70 ans d’existence dans notre pays.

Comme chaque année, la Ville de Frontignan la Peyrade s’inscrit pleinement dans cette initiative en faisant honneur aux Seniors durant une semaine, avec une programmation riche et audacieuse sur les réalités actuelles du troisième âge. Un moment privilégié pour sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités dans notre société et sur les préoccupations et difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Avec de nombreux rendez-vous de partage, de réflexion, d’animations et de convivialité, ce programme riche place la solidarité au coeur de notre attention envers les Seniors de la ville.

Bonne semaine bleue !

Michel Arrouy

Maire de Frontignan la Peyrade, Président du CCAS

Renée Duranton-Portelli

Maire-adjointe déléguée aux personnes âgées et au lien entre générations

Chantal Carrion

Conseillère municipale déléguée aux solidarités et à la justice sociale

1e vice-présidente du CCAS

Le programme de la semaine bleue

Mercredi 6 octobre

Ouverture de la Semaine Bleue. Le "bien vieillir" mis à l'honneur avec l'association AGIRabcd qui proposera une conférence ouverte à tous sur la prévention des accidents de la rue. 9h30, salle polyvalente, Maison des seniors Vincent Giner.

Concours de pétanque intergénérationnel organisé par le

service jeunesse et la maison de retraite Anatole-France. 14h30 > 17h, Espace Kifo, avenue des Carrières.

Sortie découverte "Bien dans son territoire" proposée par le Club 40 sur les anciens commerces et les lieux oubliés de Frontignan. Animation interactive avec échanges, partages de souvenirs, quizz... Sur inscription. 14h30 > 17h, centre-ville.

Jeudi 7 octobre

Visite de France Services. Sur inscription. 10h > 11h, rue député Lucien- Salette.

Grand Loto organisé par les Clubs seniors de la commune. Sur inscription. 14h30 > 17h, salle polyvalente, maison des seniors Vincent-Giner.

Vendredi 8 octobre

Visite découverte des métiers d'aide à la personne. Sur inscription. 10h > 11h, LEPAP Maurice-Clavel, rue de la Raffinerie.

Clôture de la Semaine Bleue. Bal populaire ouvert à tous ou Karaoké organisé par le Club Les Solidaires. Danses présentées par le groupe artistique du Club 40. Apéritif de clôture. 14h30 > 18h30, cour extérieure, Maison des seniors Vincent-Giner.

Lundi 11 & mardi 12 octobre

Séances cinés seniors : Eugénie Grandet. (2021, Fr, 1h45min). De Marc Dugain, avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton...

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon oeil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.

L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille....

14h30, CinéMistral.

Mardi 12 octobre

Balade littéraire sur le quartier de La Peyrade.

Dans le cadre du Festival International du Roman Noir (FIRN), en collaboration

avec les Ehpad de Frontignan la Peyrade, l'APEI, le CCAS et l'auteur de roman

noir Charles Aubert. 10h > 12h.

Renseignements à l'office du tourisme au 04 67 18 31 60

