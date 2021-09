Hérault - Les échos durables au Domaine du Département Restinclières

Quelles nouvelles de la biodiversité ?

Les Echos durables sont de retour à partir du jeudi 23 septembre à 19h. Ce sont des conférences gratuites proposées par le Département en partenariat avec Agropolis International en visio ou en présentiel.

Pour la première fois, la France a accueilli le Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille. Cet évènement majeur qui a réuni durant plusieurs jours des scientifiques, membres de la société civile, représentants des peuples autochtones, responsables politiques et chefs d’entreprise, marque l’ouverture d’une séquence internationale cruciale pour la protection de l’environnement avec un objectif : celui d’enrayer la dégradation des écosystèmes et l’extinction du vivant.

Que ressort-il de ces discussions ? Quels enseignements en tirer pour nos territoires ? Suite à ce congrès, la prochaine conférence des Echos durables a pour objectif de faire dialoguer les enjeux de biodiversité à différentes échelles, du global au local et d’identifier collectivement des leviers pour agir.

Trois spécialistes échangeront autour de ces sujets : Lôra ROUVIERE en charge de la mobilisation des acteurs économiques en faveur de la biodiversité à l’Office français de la Biodiversité, Violaine MESLIER de l’Agence régionale de la Biodiversité et Christophe MORGO, vice-président délégué à l’environnement au Département.

En présentiel à l’amphithéâtre Louis Malassis, Agropolis International, Montpellier ou en distanciel.

Dans les deux cas, pour s’inscrire, il suffit de se connecter au lien ci-dessous :

https://agropolis.events.idloom.com/echos-durables-septembre-2021

Les Echos durables

Organisées par le Domaine du Département Restinclières et Agropolis International, un jeudi par mois, ces rencontres sont de véritables moments d’échanges entre les scientifiques et les Héraultais sur la relation entre l’homme et son environnement. Plus d’informations sur https://domainederestinclieres.herault.fr/.

30 ans d’actions environnementales au Domaine du Département Restinclières

Symbole de l’engagement du Département pour la sensibilisation à l’environnement et au développement durable, le domaine de Restinclières se situe à Prades-le-Lez. Imaginé comme un lieu de ressources pour tous, on y encourage la permaculture avec des ateliers initiant à la pratique et aux gestes du jardinage naturel, on y organise rencontres et débats, des expositions, des animations et sorties... C’est aussi un site de recherche en agroforesterie qui vise à favoriser la biodiversité.

Rendez-vous le dimanche 3 octobre au Domaine du Département Restinclières lors de Nature en fête, Spécial 30 ans