Hérault - L'Assemblée départementale : des engagements décisifs pour les Héraultais.

SESSION PUBLIQUE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE

Lundi 20 septembre, l’Assemblée départementale s’est réunie à l’Hôtel du Département de Montpellier. Les 50 conseillers départementaux ont débattu et adopté des engagements décisifs pour les Héraultais.

#Environnement

L’Hérault est triple lauréat de l’excellence agricole ! Vendredi 10 septembre à Paris, lors des Trophées des Territoires, décernés par le magazine Economie et Territoire, le Département a reçu 3 trophées récompensant la politique agricole de l’Hérault : trophée du développement agricole, le Trophée de la viticulture durable et le Trophée de l’agroforesterie. Un triplé unique pour l’édition 2021, que le Président du Département Kléber MESQUIDA a souhaité partager avec l’assemblée.

Le Département a obtenu cet été le label national projet alimentaire territorial pour son plan d’actions en faveur d’une alimentation plus saine pour tous et de la production locale. Il peut ainsi compter sur une aide de 100 000€ du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour le recrutement d’un chargé de ce projet. Le Département va solliciter une seconde aide de 300 000 € qui sera consacrée à la restauration scolaire des collèges, pour améliorer la qualité, l’équilibre diététique et mener des animations pour sensibiliser les élèves au bien-manger.

En accord avec 14 communes du littoral*, le Département crée une zone de préemption pour la protection des espaces naturels sensibles, particulièrement fragilisés sur cette bande lagunaire touchée par l’étalement urbain, la pression sur les ressources et la tension immobilière. Ce droit de préemption lui donne priorité en cas de vente dans ces secteurs naturels. Si le Département ne se porte pas acquéreur, le Conservatoire du Littoral ou les communes peuvent exercer ce droit à leur tour. (*Agde, Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Candillargues, Frontignan, Lansargues, Loupian, Mauguio, Nissan-lez-Ensérune, Portiragnes, Poussan, Sérignan, Vendres et Vias).

Le Département va consacrer 60 000 € pour accompagner le Conservatoire des Espaces Naturels Occitanie. Ainsi, l’association va mener différentes actions telles que : o Poursuivre le programme Biodiv’eau (soutenu activement depuis 2012 par le Département) pour favoriser le développement de la biodiversité dans les parcelles agricoles (grâce à des haies)

Mener des animations pour la protection des zones humides, des espèces emblématiques Aigle de Bonelli et tortue Cistude

Conseiller le Département pour la gestion des espaces naturels sensibles, mais aussi des fossés aux abords des routes départementales, le service des rando-pisteurs.

Le Département de l’Hérault s’engage avec la Métropole de Montpellier Méditerranée, Hérault Tourisme et l’office de tourisme de Montpellier pour le développement d’un tourisme durable et responsable sur le territoire de la Métropole. Parmi les objectifs :

Favoriser l’itinérance douce (plus de lieux labélisés Accueil vélo, promotion des circuits et animations permettant la découverte à vélo)

Garantir l’accès au tourisme et aux loisirs à tous (plus d’inclusion sociale, offres Destination pour tous, plus de lieux labélisés Tourisme & Handicap)

Accompagner les professionnels dans la transition écologique de leurs activités

Valoriser la culture et le patrimoine notamment à travers le street-art, des promenades urbaines autour de l’architecture, l’art contemporain

Accompagner le vignoble montpelliérain dans l’obtention du label Vignoble & Découverte (le Département de l’Hérault sera alors couvert en totalité)

Communiquer ensemble pour valoriser la destination de façon optimale

Les conseillers ont adopté une stratégie départementale pour le canal du Midi, qui va notamment permettre de préserver cet écosystème tout particulier : o en protégeant ce corridor écologique qui permet la circulation de nombreuses espaces végétales et animales : oiseaux (près d’une centaine d’espèces protégées), chiroptères, reptiles, amphibiens, poissons, mollusques, insectes…

en sauvegardant les espaces naturels sensibles autour du Canal ;

en développant l’itinérance douce et la continuité cyclable grâce à la réalisation de la voie verte au bord du Canal ;

en créant des stations de traitement des eaux usées des bateaux afin d’améliorer la qualité de l’eau ;

en menant des campagnes pour sensibiliser le public aux écogestes.

#Education

Avec le « Plan collèges » de 198 millions d’€, le Département de l’Hérault se mobilise pour assurer les meilleures conditions d’accueil des 56 354 collégiens héraultais en investissant dans des constructions, réhabilitations et installations sportives innovantes et durables. L’objectif est de créer des collèges apaisés afin de faciliter l’entrée et l’intégration des plus jeunes. D'ici 2024, tous les établissements seront rénovés et adaptés en termes de performance énergétique, sécurité, réfection des peintures, accessibilité, végétalisation des espaces.

Les élus ont voté en session une enveloppe de 4 000 000€ pour des travaux neufs de réhabilitation de la Halle de Sport de Lodève et des collèges :

Frédéric Mistral à Lunel ;

Arthur Rimbaud à Montpellier ;

Via Domitia à Poussan ;

Jean Bène à Pézenas.

Le Département porte une attention particulière à la santé des collégiens, à l’éducation au goût, à l’équilibre alimentaire et au soutien des filières locales. Tous les jours, 25 000 repas sains et équilibrés sont préparés et servis aux élèves dont 50% de denrées sont issues de filières de proximité, durables, labellisées dont 30% de bio. Pour le Département de l’Hérault, il est important que le prix des repas soit à la portée de tous : le coût de production qui s’élève à 8€ est pris en charge à près de 50% par le Département dans les établissements qu’il gère. Les conseillers départementaux ont décidé de maintenir le prix départemental de vente des repas aux familles à 3.80 €, de maintenir le prix départemental de vente des repas aux collèges satellites à 2,39 € et pour les familles les plus modestes, à 1€.

En complément des enseignements dispensés par les professeurs de l’Education nationale, le Département fournit aux collégiens un riche programme éducatif, artistique et citoyen. Au total, chaque année, 820 actions et sorties éducatives territoriales (AET) sont organisées dans les domaines de la citoyenneté, de la culture, du sport, de l’environnement, de la découverte des métiers et de la prévention routière.

Les élus ont voté en session pour 2021 la mise en oeuvre de 32 projets AET représentant un montant total de 158 000€.

Le Département soutient la jeunesse et les formes d’engagements et initiatives qui contribuent au développement de leurs compétences. Depuis 2016, le Département accueille des jeunes en service civique. En session, les élus ont voté une augmentation du nombre de jeunes accueillis à 30 volontaires sur une période de 6 à 12 mois sur un temps de présence de 24h par semaine en moyenne.

Le Département favorise l’exercice des pratiques sportives pour tous sur tout le territoire héraultais. Les élus ont voté en session des enveloppes pour soutenir notamment :

• Les manifestations (10 000€) ;

• Le fonctionnement des comités au titre du dispositif « le sport pour tous les jeunes dans l’Hérault » (56 000€) ;

• Les écoles de sport (100 000€).

Mise en place depuis plusieurs années, la distribution d’un coupon sport en début d’année scolaire à l’occasion de la « Journée nationale du sport scolaire » permet la prise en charge de 14 euros sur le coût de la licence sportive de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), afin d’encourager la pratique sportive en faveur des collégiens de 6ème.

En session, les élus ont voté une enveloppe de 21 000 € pour renouveler le dispositif, cette nouvelle année scolaire.